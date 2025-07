Carregadors gratuïts per a cotxes elèctrics com a reclam local

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Bovera disposa, després de tres anys d’espera, de dos carregadors per a cotxes elèctrics amb les seues respectives places d’aparcament. “De moment seran d’ús lliure, perquè els hem pagat amb una subvenció”, explica l’alcalde, Òscar Acero. Han costat 24.000 euros finançats pel programa MOVES. “Esperem que sigui un reclam perquè pari al poble gent de passada o per atreure-la al comerç”, assenyala. A Bovera hi ha cinc cotxes elèctrics censats.