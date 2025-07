Més finançament per a la cooperativa Units Energy de les Garrigues

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Units Energy, la cooperativa amb seu al Cogul que ofereix energia renovable en una àmplia zona del territori, ha estat el projecte més finançat de la segona edició del progamma Reeixim L’Oesst. La iniciativa va aconseguir una recaptació de 13.000 euros a través de la plataforma de finançament col·lectiu Goteo, convertint-se en el projecte més destacat de la convocatòria 2024. El projecte busca donar suport a la transició energètica des de l’economia social, contribuint a un model més sostenible i just per a la comarca. “Amb treball conjunt i una visió innovadora, és possible generar alternatives efectives als models tradicionals de consum”, va destacar Ramon Solé, vicepresident segon del consell de les Garrigues. Reeixim L’Oesst és una iniciativa promoguda per Ponent Coopera, amb el suport dels consells del Segrià, Garrigues, Urgell, Pla d’Urgell, Noguera i Segarra, el Patronat de Promoció Econòmica i l’Associació Leader de Ponent.

Té per objectiu donar suport a la creació de cooperatives i projectes d’economia social amb impacte local.La nova convocatòria, aquest any arriba a la tercera edició, preveu destinar un mínim de 48.000 euros en finançament per a projectes d’economia social.