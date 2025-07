Mor un veí de Bellver de Cerdanya atropellat per un camió a la C-25 a Gurb

Publicat per redacció Creat: Actualitzat:

Un home ha mort atropellat per un camió que circulava en sentit Lleida a la C-25 a l'altura de Gurb (Osona), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). Es tracta d'un veí de Bellver de Cerdanya de 54 anys.

El succés ha passat la matinada d'aquest dijous, a les 00.59 hores, al punt quilomètric 182,5 de la via. Per causes que encara s’estan investigant, el vehicle ha col·lidit contra el vianant que ha perdut la vida a causa de l'impacte. Arran del sinistre s'han activat cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra i dos unitats terrestres del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Un total de 44 persones han perdut la vida a les carreteres interurbanes de Catalunya aquest 2025.