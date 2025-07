Recupera el secretari un dia per setmana

Les Borges Blanques ha aconseguit recuperar el secretari municipal, que va deixar el càrrec després de guanyar una plaça en el consell de la Noguera. A partir de demà anirà un dia a la setmana a l’ajuntament de la capital de les Garrigues.

L’equip de govern va demanar a la direcció general d’Administració Local que aquest funcionari pogués tornar en comissió de serveis. Gairebé dos mesos després, la Generalitat l’ha autoritzat amb l’aval del consell de la Noguera, ja que el tècnic forma part del servei d’assistència tècnica (SAT) als petits ajuntaments que no compten amb aquest personal, i té assignats els municipis de Foradada i Bellmunt d’Urgell.

En aquest sentit, el president del consell de la Noguera, Miquel Plensa, va apuntar que havia firmat una comissió de servei d’un any amb una acumulació d’hores del 30%. “Els pobles de la Noguera tampoc es poden quedar desatesos i necessiten el SAT per al funcionament diari”, va dir.

Per la seua part, l’alcalde de les Borges Blanques, Josep Farran, va afegir que el consistori estudia ara obrir un procés nou per cobrir la plaça de secretari municipal, “perquè només tindrem el tècnic un dia per setmana per resoldre temes essencials per a la localitat però són poques hores”.

Des del passat 7 de març, les Borges es va quedar sense secretari municipal quan va finalitzar les seues funcions un secretari accidental, que només va poder exercir-les de forma temporal durant un mes, després de deixar la plaça l’exsecretari.

Tot i així, l’alcalde va assegurar que es va donar sortida als temes més urgents, encara que no es va poder convocar el ple del mes de març i que fins al moment no afectava la comptabilitat municipal ni el pagament de les nòmines dels treballadors. En aquest sentit, va confiar que la propera setmana es pugui convocar un ple extraordinari equivalent al del març.

Gairebé totes les accions dels ajuntaments, des de pagaments fins a contractacions, requereixen el vistiplau de la secretaria municipal i l’escassetat de personal per cobrir aquestes places ocasiona dificultats des de fa anys a municipis de Lleida.

Farran va lamentar que una capital de comarca es quedi sense secretari per la “mala planificació que estabilitza les plantilles de secretaris municipals”. El consistori va crear una plaça de reforç a l’àrea d’intervenció.