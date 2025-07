Un antic habitatge, la nova Casa dels Gegants de Guissona

L’habitatge conegut com a Cal Domenjó es convertirà en la futura Casa dels Gegants. - C.MARSIÑACH

L’ajuntament de Guissona ha aprovat inicialment el projecte de remodelació d’un antic habitatge, conegut com a Cal Domenjó, per convertir-la en la futura Casa dels Gegants. Actualment els gegants es troben a les dependències del consistori. L’edifici a la cantonada entre el carrer Guinguetes i el carrer Ponent, en una zona molt cèntrica a prop de Teatre Ateneu i de l’ajuntament.

Segons l’alcalde, Jaume Ars, serà un espai polivalent i estan estudiant en un futur traslladar-hi els serveis socials. L’actuació contempla esfondrar part de la construcció i adequar la planta baixa, dos pisos, la zona enjardinada i incorporar un ascensor.

Fa dos anys el consistori va adquirir aquest habitatge per 87.000 euros. Aquest any, l’equip de govern preveu invertir 466.000 euros a adequar-la per donar-li nous usos. D’aquest import, 160.000 estaran finançats pel departament de Cultura de la Generalitat, a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC). La resta procedirà de subvencions del pla únic d’obres i serveis (PUOSC).

Es tracta d’una de les inversions més destacades del pressupost municipal de 2025.

L’edifici es va construir al segle XVIII i està catalogat com a bé cultural d’interès local. Al segle XIX va ser objecte de remodelacions. La més important va ser a la porta principal, on es troba la dovella central, que data del 1884.