Mor un veí de Bellver al ser atropellat a l’Eix Transversal

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Un veí de Bellver de Cerdanya de 54 anys va perdre la vida a primera hora de la matinada d’ahir al ser atropellat per un camió a l’Eix Transversal al seu pas per Gurb, a Osona, segons va informar el Servei Català de Trànsit. El sinistre es va produir a les 0.59 hores en el quilòmetre 182,5 de la carretera C-25 en direcció a Lleida. Per causes que encara s’estan investigant, un camió va atropellar un vianant, que va morir al lloc del sinistre com a conseqüència del brutal impacte. Fins al lloc de l’accident van acudir cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra i dos ambulàncies del SEM. La policia catalana s’ha fet càrrec de la investigació del sinistre. Trànsit va informar a mig matí que l’home mort era J.C.A., de 54 anys i veí de Bellver de Cerdanya. Amb la d’ahir ja són 44 persones aquest any han perdut la vida a les carreteres interurbanes de Catalunya, cinc d’elles a les comarques de Lleida.

D’altra banda, un conductor va resultar ferit de diversa consideració a primera hora de la tarda d’ahir a Bellpuig. Va ocórrer a les 15.51 hores quan, per causes que es desconeixen, un turisme va sortir de la via a la carretera entre Bellpuig i Ivars d’Urgell (LV-3344) i va caure per un terraplè d’uns deu metres, fent almenys una volta de campana.

Pel que sembla, el conductor circulava cap a Bellpuig, va perdre el control, va creuar la carretera i va caure dins d’un camp. Fins al lloc es va desplaçar una dotació dels Bombers de la Generalitat, dos ambulància del SEM i dos patrulles dels Mossos d’Esquadra. El ferit va ser evacuat a l’hospital Arnau de Vilanova, informa L. Pedrós.

D’altra banda, hi va haver un ferit lleu en una col·lisió entre dos vehicles a la C-14 entre Agramunt i Artesa de Segre, a l’Horta de Lleida (Camí de la Mariola) es va registrar almenys un ferit en un xoc i un camió va bolcar a l’A-22 entre Binèfar i Binacet.