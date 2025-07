Liciten una ruta natural de 120 km a l’entorn de Rialb

Els sis pobles que conformen el consorci Segre-Rialb, Ponts, la Baronia de Rialb i Tiurana, a la Noguera, i Bassella, Oliana i Peramola, a l’Alt Urgell, han impulsat la creació d’una ruta natural de 120 quilòmetres que transcorrerà per tot el perímetre de l’embassament de Rialb, d’ús turístic per a vianants, ciclistes o excursions a cavall excloent qualsevol mitjà motoritzat. La via blava s’iniciarà a la ribera d’Oliana, seguirà tot el perímetre i acabarà a Ponts, al costat del canal d’aigües braves i el riu Segre.

Un tram d’aquesta via transcorrerà per camins ja existents i un altre implicarà l’obertura de noves zones de pas als sis termes municipals. Actualment, el tram ja habilitat presenta diverses problemàtiques amb diferents tipus de paviment, alguns punts compten amb paviment asfàltic i en d’altres només hi ha graves. En algunes de les zones asfaltades la calçada està deteriorada, hi ha esquerdes o zones de l’itinerari on no es pot circular perquè són molt estretes i inaccessibles. Així mateix, a tot el perímetre tampoc hi ha cap tipus de senyalització.

El consorci ha licitat la creació d’aquesta ruta de 120 km per un import de 292.300 euros i el projecte ha d’estar finalitzat abans de l’estiu, amb una pavimentació uniforme i la instal·lació de senyalització horitzontal i vertical. També es contemplen treballs de desbrossament a tot l’entorn del camí. Aquest projecte és un dels que es contemplen al Pla Director Urbanístic (PDU) impulsat pel consorci i aprovat des del 2021 i que preveu 18 iniciatives turístiques al costat del pantà, com un catamarà alimentat amb energia solar, un centre d’escalada i esports de mitja muntanya de Peramola, una pèrgola solar a Tiurana per a la càrrega de vehicles i bicicletes elèctriques o la millora del Canal d’Aigües Braves de Ponts, entre altres projectes i que compten amb una subvenció de 2,5 milions d’euros dels fons europeus Next Generation.

El pla director urbanístic de Rialb (PDU) es va impulsar des del consorci fa una dècada per regular el desenvolupament econòmic dels sis municipis de l’entorn del pantà i ajudar a frenar la despoblació. L’objectiu va ser planificar la gestió dels recursos de la zona i afavorir l’activitat esportiva i turística al pantà, inaugurat el 1999 com a embassament per al regadiu.