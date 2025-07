Tres ferits en un xoc a l’AP-2 a Montoliu de Lleida

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Tres persones van resultar ferides ahir de matinada en una col·lisió entre dos camions i una furgoneta a l’AP-2 a Montoliu de Lleida. L’accident va tenir lloc a les 1.24 hores a l’altura del punt quilomètric 138,5 en direcció Barcelona. Pel que sembla, un dels vehicles hauria punxat una roda i la furgoneta de servei va acudir al lloc per reparar-lo, quan un altre camió els va envestir. Un dels vehicles, amb remolc, es va incendiar a causa de la col·lisió. Fins al lloc es van traslladar set dotacions dels Bombers i tres ambulàncies del SEM, que van traslladar els ferits en estat menys greu a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Un dels afectats va haver de ser excarcerat de l’interior del vehicle al quedar-hi atrapat.

Quant a l’afectació en la circulació, l’accident va obligar a tallar la calçada i el trànsit es va desviar per l’A-2 per la sortida de Soses. Cap a les 14.00 hores, es va obrir un dels carrils mentre que es va mantenir tancat el de direcció a Barcelona.

D’altra banda, a les 6.36 hores es va produir un altre accident entre dos turismes en el mateix punt de l’AP-2 a Montoliu de Lleida, però en el sentit contrari, amb dos persones ferides lleus.

Per la seua part, els Bombers van extingir un vehicle calcinat a l’L701 a Juncosa. No hi va haver persones afectades i s’investiguen les circumstàncies d’aquest incident. D’altra banda, a l’AP-2 a Sudanell es va produir a la tarda, poc abans de les cinc, una col·lisió entre quatre vehicles sense ferits. A Bellpuig, un vehicle va sortir de la via i va xocar contra una jardinera i una taula d’una terrassa a la plaça Ramon Folch.