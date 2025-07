Refugi i nous començaments: la Fundació Cavalls del Pirineu dona una segona vida als equins jubilats a Ribera de Cardós

Publicat per Marc Codinas Periodista Creat: Actualitzat:

La història de la Fundació Cavalls del Pirineu és un inspirador exemple de com la cura animal pot anar més enllà del simple benestar físic. L’entitat treballa des de Ribera de Cardós per unir benestar animal amb projectes socials i educatius, creant un espai on humans i equins es troben per guarir, aprendre i créixer junts.

Des de fa més de dos dècades, aquest projecte se centra a fomentar el respecte i la comprensió cap als cavalls. Tanmateix, no es va constituir oficialment com a fundació fins l’any passat. L’entitat treballa actualment amb un ramat de 21 cavalls, a més d’un altre de format per quatre de provinents d’una hípica i que ara estan jubilats. “La gent quan tenen un problema normalment se’n desfà, encara que nosaltres sempre treballem perquè els seus propietaris puguin adaptar-se als canvis sense desfer-se dels animals”, explica Toni Bergua, el president d’aquesta fundació.

Cavalls que inspiren

A Cavalls del Pirineu, cada cavall té el seu caràcter únic, i la seua relació amb les persones es basa en la confiança mútua. “El nostre ramat no és per a res intimidatori; sovint la gent reforça el seu vincle amb ells a través del menjar, però nosaltres no treballem així”, afegeix Bergua, que compta amb experiència en maneig adquirida a Mèxic i l’Argentina. Un dels assoliments més significatius de la fundació és la seua capacitat per utilitzar l’entorn privilegiat i la presència dels cavalls com a eines per donar suport a dones que han patit violència de gènere. Aquest projecte, desenvolupat en col·laboració amb la Creu Roja a Cornellà, busca reforçar els vincles familiars entre mares i fills mitjançant activitats a l’aire lliure, tallers educatius i experiències compartides amb els cavalls. “No fem equinoteràpia”, aclareix Gabrielle Royant, membre de l’equip. “Els animals són un element més d’aquest entorn privilegiat; és una cosa espontània.”

Durant aquestes estades, que sufraga la fundació, les famílies tenen l’oportunitat de desconnectar de l’estrès quotidià i crear records positius. Royant recorda especialment les paraules d’un nen participant: “Per fi tindré alguna cosa bonica per explicar.” Malgrat que aquest projecte només s’ha organitzat en una ocasió, Royant detalla que és “la continuïtat d’una experiència professional en l’acompanyament a dones i adolescents víctimes de tota mena de violència” de fa més de 13 anys.

La fundació té un compromís profund amb el territori. Al col·laborar amb empreses locals com el càmping Cardós i al participar activament en projectes ambientals i socials, contribueixen al desenvolupament sostenible del Pallars. “Per a nosaltres és important ser presents al territori; així contribuïm a l’economia local”, explica Royant.

Un altre aspecte destacat de la feina de Cavalls del Pirineu és la seua col·laboració amb dones del sector ramader. En un sector tradicionalment dominat per homes, la seua tasca també inclou donar visibilitat a dones ramaderes, donant-los suport perquè puguin tirar endavant les seues explotacions i participin activament en fires ramaderes, on es fomenta el respecte i cura cap als cavalls. A més, assessoren sobre benestar animal en aquests esdeveniments, promovent pràctiques respectuoses cap als cavalls.

D’altra banda, en col·laboració amb ramaders locals o a encàrrec fins i tot del Parc Natural de l’Alt Pirineu i Aran, el ramat de cavalls recupera prats abandonats, tornant la vida a terrenys que havien quedat en desús. A més, la fundació assessora ramaders en el maneig responsable d’equins, oferint eines pràctiques i promovent pràctiques sostenibles que beneficiïn tant els animals com l’entorn. “Bàsicament ens dediquem a donar eines als ramaders”, assegura Bergua.