L’Estat planteja una variant per evitar que els trens de mercaderies creuïn Lleida

El ministeri de Transports planteja la construcció d’una variant ferroviària per evitar que els trens de mercaderies circulin per l’interior de la ciutat de Lleida. Els estudis que va treure a concurs al març per augmentar la capacitat de circulació de combois a l’eix de la futura autopista ferroviària Tarragona-Lleida-Saragossa estableixen que l’empresa adjudicatària haurà “d’analitzar la possibilitat d’una alternativa que permeti circular a les mercaderies sense necessitat d’entrar al centre urbà” de la capital del Segrià.

Correspondrà a l’empresa adjudicatària d’aquests estudis “plantejar les variants de traçat que siguin necessàries”. També haurà d’analitzar la possibilitat de “dotar de via doble” el tram comprès entre l’estació aragonesa de Tardienta fins a la Plana de Picamoixons, a Tarragona, amb “especial atenció” cap “al pas de mercaderies per Lleida”. El ministeri de Transports va convocar el concurs amb un pressupost de licitació de 3,6 milions d’euros. La firma que s’adjudiqui el contracte tindrà un termini de tres anys per elaborar aquests estudis, incloent els possibles traçats d’una variant ferroviària per als trens de mercaderies a la ciutat de Lleida.

Desviar el trànsit ferroviari de mercaderies de l’interior del nucli urbà de Lleida suposa guanyar en rapidesa en el transport i també en seguretat, especialment en el cas de materials i substàncies perilloses. La possibilitat de construir aquesta variant es planteja en un moment en què el transport de mercaderies amb tren va en augment i proliferen propostes per reforçar l’ús d’aquest mitjà de transport.

La Generalitat va presentar el mes de març passat l’estudi informatiu i d’impacte ambiental de la futura estació intermodal de Torreblanca. El cost de construir-la s’estima en 131 milions d’euros i el Govern espera que rebi fins a 12.000 trens a l’any. Per la seua banda, l’Estat ha iniciat ja els primers contractes per habilitar la futura autopista ferroviària que aprofitarà les vies existents en la línia convencional entre Tarragona, Lleida i Saragossa.

La posada en marxa requerirà modificar el gàlib de túnels i construir trams de via per apartar trens. D’aquesta manera, el propòsit és traslladar en ferrocarril caixes de càrrega de camions i reduir el trànsit pesant que circula per les carreteres. Haurà d’enllaçar amb el port de Tarragona i amb el Corredor Mediterrani.