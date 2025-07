Denuncien mala gestió dels pisos protegits a la Pobla

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Una vintena de persones es van concentrar dissabte a la Pobla de Segur per denunciar el que consideren una pèssima gestió dels pisos de protecció oficial a la comarca del Pallars Jussà. La protesta, organitzada pel Sindicat d’Habitatge del Pallars, va incloure la instal·lació simbòlica de tendes de campanya com a manera de visibilitzar la crisi habitacional que afecta la zona. El sindicat va criticar que, encara que la Generalitat va adquirir al voltant de cinquanta pisos per destinar-los al lloguer social el febrer del 2024 després de comprar-los a la Sareb, fins al març del 2025 només vuit vivendes havien estat ocupades. Segons el col·lectiu, les adjudicacions van començar únicament arran de pressions públiques liderades per ells mateixos. Van qualificar com a “vergonyosos” els requisits establerts per accedir-hi.