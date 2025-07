Reobre el tram de la carretera A-1411 de Mequinensa als Auts

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

L’UTE que executa les obres de la carretera entre Mequinensa i Maella (A-1411) ha reobert al trànsit el tram de 2,9 quilòmetres que va de l’enllaç amb l’N-211 a la localitat del Baix Cinca fins al Monument dels Auts, pel qual no es podia circular des del 13 de gener passat. El tram reobert té pendent la renovació del ferm, i els treballs no estan acabats a la resta dels 37 quilòmetres fins a Maella, per la qual cosa l’ajuntament “recomana encaridament” circular amb precaució.