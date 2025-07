Ultimen la nova estació d’autobusos de Tàrrega

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

Les obres de la nova estació d’autobusos de Tàrrega, que van començar l’octubre del 2023, encaren la recta final. La previsió de l’ajuntament és que els treballs culminin entre finals de maig i principis de juny i que, a tot estirar, pugui funcionar abans de Sant Joan. El regidor d’Urbanisme, José Luis Marín, va explicar que “ja s’ha urbanitzat l’encreuament entre el carrer de Sant Pelegrí (tram urbà de la carretera C-14) i el carrer de les Santes Espines, que és per on hauran d’entrar i sortir els autobusos de la nova estació”. També s’ha fet una reunió amb la Generalitat per a l’enjardinament de la zona, així com la instal·lació de lavabos i de dos aparcaments per a bicicletes. L’estació d’autobusos suposa una inversió de 3,5 milions, tindrà una superfície de 5.000 metres quadrats i un total de set andanes.