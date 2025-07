Un jove de 25 anys s’atrinxera armat en un col·legi de la Seu d'Urgell

Publicat per Cynthia Sans Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local de la Seu van detenir ahir al matí un home de 25 anys que s’havia atrinxerat armat amb armes blanques en un col·legi de la capital de l’Alt Urgell després de malmetre diversos vehicles.

Al centre educatiu, el col·legi Pau Claris, no hi havia alumnes per les vacances de Setmana Santa però sí que hi havia personal del servei de la neteja. L’home, amb passaport andorrà, va ser detingut per delictes de desordres públics i danys.

Els fets van tenir lloc cap a les 9.30 hores. Alguns veïns van alertar de la presència d’un home que havia causat destrosses en cotxes estacionats a la zona del carrer Bisbe Benlloch i s’havia tancat a l’escola que hi ha en aquest carrer. L’individu va causar desperfectes al centre i es va tancar a la sala de mestres.

Pel que sembla, portava armes blanques, segons van informar fonts solvents. L’home va acabar sent desarmat i detingut pels agents. Per sort, al centre no hi havia alumnes ni mestres a causa de les vacances de Setmana Santa, tot i que sí que hi havia treballant tres persones del servei de neteja, que també van alertar del que estava passant els Mossos d’Esquadra.

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, va explicar que “ha estat un acte aïllat que, gràcies a l’avís de ciutadans i a la intervenció policial, s’ha pogut resoldre sense incidents greus”. A més, va demanar “prudència” amb les “informacions falses que circulen per les xarxes”. Abans d’accedir a l’escola, l’individu hauria donat cops als vehicles aparcats a la zona i, fins i tot, increpat a veïns. També va entrar en un establiment de restauració de l’avinguda Pau Claris, es va encarar amb el personal i va entrar a les dependències del pati del centre cultural de Les Monges, sense causar danys.

Els Mossos van informar que l’individu passarà a disposició judicial en les pròximes hores. Pel que sembla, anteriorment ja havia sigut protagonista de fets similars a Andorra.