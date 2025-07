La CHE dona un any per desinfectar les barques de Canelles i Santa Anna de musclo zebra

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

La CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre) ha donat un any als ajuntaments riberencs dels embassaments de Canelles i Santa Anna, a la Noguera Ribagorçana, per disposar de les estacions de desinfecció del musclo zebra que permetin tractar les embarcacions abans d’introduir-les i després d’extreure-les dels pantans. La navegació segueix confinada a cada embassament, malgrat que s’allunya el risc de les multes.

L’organisme de conca s’ha dirigit als consistoris i a altres administracions amb competències en turisme per comunicar-los aquest termini, segons van confirmar fonts municipals.

La decisió suposa a la pràctica un indult per a les activitats recreatives que es porten a terme en aquests embassaments. I arriba en vigílies del pont de Setmana Santa, una de les etapes de l’any en què solen registrar un dels pics d’afluència. L’activitat nàutica es manté des que comença la primavera fins a les primeres setmanes de tardor.

La campanya de detecció precoç de musclo zebra (Dreissena polymopha) a les masses d’aigües superficials de la conca de l’Ebre de l’any passat va fer saltar l’alarma en tots dos embassaments, ja que es va confirmar tant la “detecció reiterada de larves” a Canelles com la presència d’exemplars adults a Santa Anna.

Aquesta situació obliga a aplicar dos mesures de prevenció: el confinament de la navegació als dos embassaments, fet que suposa que les embarcacions autoritzades a navegar en un dels pantans no poden ser utilitzades en cap altre embassament del país, i l’obligació de sotmetre les barques a desinfecció abans d’introduir-les i després d’extreure-les per evitar l’expansió. Aquesta segona acció és obligatòria per a tota mena d’embarcacions, ja siguin utilitzades per empreses o per particulars i amb independència que el seu ús sigui individual o col·lectiu. Les dos són sancionables en cas d’infracció.

L’objectiu de les desinfeccions, que solen consistir en la neteja de les barques amb aigua clorada i/o ionitzada i a pressió (també s’utilitzen solucions de brom o de potassi), és evitar que les larves s’expandeixin per les conduccions domèstiques si es netegen a casa.

Endesa obre al públic quatre centrals hidroelèctriques al Pirineu

Endesa obre al públic aquesta Setmana Santa quatre centrals hidroelèctriques del Pirineu de Lleida, una iniciativa que “permet als visitants endinsar-se en les entranyes de la producció energètica hidràulica”, segons va informar la companyia en un comunicat. Una d’elles és la central de Capdella, a la Vall Fosca, que va ser el 1914 la primera gran instal·lació d’aquest àmbit construïda a Catalunya. Es pot visitar a través del Museu Hidroelèctric de Capdella. Una altra és la de Talarn, a Pallars Jussà, el recorregut del qual inclou la visita a la sala de turbines. S’hi troba l’espai La Central, que mostra l’exposició El Pallars il·lumina Catalunya.

La tercera és la de Camarasa, a la Noguera, aixecada fa més d’un segle, i amb un edifici original que acull els concerts del cicle Música a Contracorrent. L’Espai Orígens organitza visites guiades i activitats complementàries. Tanca el llistat la planta de Tavascan, al Pallars Sobirà, una instal·lació subterrània que destaca per una integració al paisatge de muntanya de la zona.

La companyia elèctrica “facilita aquesta experiència turística obrint les instal·lacions perquè ajuntaments i entitats locals puguin oferir activitats i visites guiades”, assenyala el comunicat. L’empresa energètica inclou entre les propostes de caràcter turístic vinculades a les seues operacions les activitats de turisme d’aigua que es desenvolupen en trams de rius amb un cabal que depèn de les obres de regulació i/o les instal·lacions elèctriques que gestiona al Pirineu.

Entre aquests s’inclouen la Pallaresa entre Llavorsí i Sort, amb un cabal que es regula des de les centrals d’Espot-Torrassa i Llavorsí; la Ribagorçana al Pont de Suert, amb trams adaptats als nivells d’experiència i vinculat a l’embassament de Baserca i a la central de Vilaller-Baliera, i, finalment, la Garona a l’àrea de Les, amb un nivell d’aigua que s’assegura des de les centrals hidroelèctriques de Cledes i Bossòst. “El turisme hidràulic emergeix amb força com una proposta diferenciadora que fusiona elements naturals, històrics, tecnològics, esportius i culturals”, assenyala Endesa.