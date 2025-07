La pedalada popular Catigat espera mil participants

Publicat per ALBA GARCÍA Creat: Actualitzat:

Ivars d’Urgell serà la seu per primera vegada de la pedalada popular pel Pla d’Urgell, Catigat, que es portarà a terme el 27 d’abril. Aquest any se celebrarà la setzena edició, que ja compta amb 750 inscrits, si bé s’espera arribar als 1.000 participants. La pedalada inclourà un sorteig de 200 obsequis per als ciclistes cedits per les entitats col·laboradores. La prova comptarà amb quatre rutes diferents i hi haurà un total de cinc avituallaments. D’aquesta forma, es portarà a terme un recorregut llarg de 100 quilòmetres, un mitjà de 75 km, un de curt de 45 km, a més de la ruta Kids, per als més petits, de 25 quilòmetres. Passaran per llocs emblemàtics del territori com pot ser l’estany d’Ivars i Vila-sana o el Salt del Duran.

El cartell està inspirat en el Matsuri de Ponent, el festival japonès que acull anualment cada primavera aquest municipi del Pla d’Urgell. El president de l’Associació Catigat, Àlex Masses, va destacar que la prova també tindrà un caràcter inclusiu, ja que està oberta a la participació d’atletes amb discapacitats, i també promou la participació femenina.