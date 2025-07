El consistori vol recuperar els projectes de dos vies verdes

Joan Talarn, president de la Diputació, dimarts a Guissona. - C. MARSIÑACH

El president de la Diputació, Joan Talarn, va visitar dimarts Guissona i es va reunir amb l’alcalde, Jaume Ars, i altres membres del consistori. Ars va sol·licitar recuperar els projectes de remodelació de dos carreteres de la Diputació, que contemplaven dos vies verdes. Es van redactar el 2018 i van quedar pendents d’executar. S’havia previst obrir una via d’accés lateral per a ciclistes i vianants a l’LV-3113, que va cap a Massoteres i té 2,5 quilòmetres, i a l’LV-3201, que va a Sant Guim de la Plana, un tram de 500 metres fins a la Font de l’Estany. “Són dos carreteres molt transitades i resulten perilloses per als ciclistes i la gent que va caminant”, explica Ars. Talarn es va comprometre a estudiar-ho de nou.