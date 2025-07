Dos entitats públiques de turisme paguen una campanya de publicitat contra Tracjusa

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

Dos entitats públiques vinculades al turisme, el Consorci de Promoció Turística del Penedès i El Paisatge dels Genis, una amb seu a Vilafranca del Penedès (Barcelona) i l’altra a Vila-seca (Tarragona), van encarregar i van pagar la difusió de dotze anuncis contra l’autorització de la planta de gasificació de residus de Nova Tracjusa a Juneda.

Els anuncis, l’encàrrec dels quals i finançament va ser avançat ahir pel digital Crónica Gobal, van ser emesos del 22 de febrer al 22 de març a Facebook i Instagram amb els usuaris de les Borges com a destinataris i amb la plataforma Aturem la Incineradora, principal vertebradora de l’oposició a l’ampliació de la planta, com a aparent promotor.

En aquestes dates havia de decidir l’ajuntament de Juneda si concedia o no la llicència d’obres a Nova Tracjusa, participada pel Grup Griñó, per emprendre l’ampliació que li permetrà gasificar al cap de l’any fins a 45.000 tones de material procedent de plantes de reciclatge d’escombraries per a la producció de gas. Aquesta autorització va ser finalment emesa l’11 de març.

El Consorci de Promoció l’integren vint ajuntaments, dos consells comarcals i una denominació d’origen vinatera situats a un centenar de quilòmetres de les Garrigues. A El Paisatge dels Genis participen quatre consistoris de la Costa Daurada i la diputació de Tarragona, ubicats a uns 70 km de la comarca lleidatana.

Els responsables de les dos institucions es van desvincular de les campanyes publicitàries i van atribuir l’error a l’agència de comunicació que porta els comptes de la Plataforma Aturem la Incineradora de Juneda.

Pedro Campos, president del consorci del Penedès, va atribuir la contractació dels anuncis a “un error de gestió tècnica per part de l’agència externa que gestiona els perfils a les xarxes socials” d’aquesta entitat, que és la mateixa que administra els de la plataforma. “Es tracta d’una incidència puntual”, va dir Campos, qui va lamentar que “aquesta incidència pugui haver generat malentesos” i va assegurar que “en cap moment no s’han destinat fons públics a finalitats alienes a les competències del consorci”.

“És un error humà de l’agència al gestionar la campanya”, va assenyalar un portaveu d’El Paisatge dels Genis.

El director de l’agència de comunicació Millennials Agency, Jaume Boldú, va derivar per part seua la responsabilitat cap al sistema de gestió d’anuncis de Meta, que “per defecte” va conservar la identificació d’El Paisatge dels Genis als anuncis que hauria d’haver subscrit la plataforma, en tots dos casos des del compte de l’empresa. “Aquesta situació no va ser detectada en el moment d’activar la nova publicitat”, assenyala, per assumir “íntegrament la responsabilitat d’aquest error”.

Per la seua part, fonts de Nova Tracjusa van qualificar com “gravi que s’utilitzin aquest tipus de pràctiques per atacar de manera deliberada” al projecte i per “condicionar i alarmar l’opinió pública amb falsedats”. També van anunciar que “no descartem emprendre les mesures oportunes”.

La plataforma va declinar pronunciar-se, malgrat que també va apuntar a un error.