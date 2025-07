Una gran nevada acomiada la temporada d’esquí al Pirineu de Lleida amb ambient festiu

Publicat per Marc Codinas Periodista Creat: Actualitzat:

El final de la temporada d’esquí al Pirineu lleidatà arriba marcat per una gran nevada que ha tornat el color blanc a les pistes just a les portes de Setmana Santa. En zones del Pallars Sobirà, la Val d’Aran i l’Alta Ribagorça, les precipitacions han sumat entre 30 i 40 centímetres nous de neu, sorprenent les estacions que encara mantenen obertes les pistes i permetent ampliar l’oferta d’esquí i activitats, en un dels millors finals de temporada dels últims anys.

Baqueira-Beret va obrir ahir fins a 90 quilòmetres de pistes i preveu arribar als 100 avui, amb serveis a Baqueira, Beret i Bonaigua fins al seu tancament dilluns 21. L’estació ha organitzat curses socials, música en directe i esdeveniments familiars per acomiadar la temporada.

A Espot Esquí, la festa de Final de Temporada inclourà demà una baixada hawaiana en banyador al circuit infantil Lo Cabirol, photocall i sorteig de regals.

Per la seua part, Port Ainé oferirà tallers de decoració d’ous de Pasqua, animació infantil i també una baixada hawaiana al circuit Gall Fer, mentre que Boí Taüll organitza demà una festa amb música a peu de pistes, aprofitant els bons gruixos de neu, que en cotes altes superen els 300 centímetres, segons indica el complex. Les estacions de FGC tancaran dilluns 21 d’abril, amb horaris reduïts i bones condicions de neu a les cotes altes.

Respecte a l’alta muntanya, el perill d’allaus era ahir de nivell marcat (3/5) a Aran i la franja nord de la Pallaresa, i moderat (2/5) a la resta del Pirineu lleidatana. Així, a la Val d’Aran es manté vetat l’accés a pistes forestals per precaució. Per una altra banda, les estacions d’esquí nòrdic, que van donar per acabada la temporada d’esquí fa diverses setmanes, mantindran fins aquest diumenge serveis de bar i restaurant.

Pel seu costat, Tuixent-la Vansa manté encara oberts circuits de raquetes, mentre que Lles i Virós lloguen bicicletes elèctriques per transitar pels seus circuits.

Petita treva meteorològica seguida d’inestabilitat

Després de dies de fred intens, amb fins a -7,3 °C ahir a Boí, el Pirineu viurà un canvi de temps. Demà serà de transició, amb núvols i temperatures suaus, sense pluges importants però amb vent a les crestes. Dissabte començarà tranquil, però a la tarda arribarà un front amb pluges i la cota de neu baixant de 2.800 a 1.400 metres.

Diumenge seguirà la inestabilitat, amb pluges freqüents i temperatures en descens. Pel que fa a la jornada de dilluns, persistirà la inestabilitat amb pluges, especialment al vessant nord. Es recomana precaució en alta muntanya i consultar la previsió abans de planificar sortides, ja que el descens de la cota de neu i el vent poden complicar la situació.