Unes obres treuen a la llum cinc antics aljubs d’oli

Les obres de millora de la xarxa d’aigua potable i amb clavegueres que s’estan executant als carrers Olivo, Sant Josep i Sant Pere de les Borges Blanques han tret a la llum una important troballa patrimonial. S’han identificat fins a cinc antics aljubs d’oli, estructures que formen part del llegat històric vinculat a la cultura oleícola de la capital de les Garrigues.

El consistori ha ordenat aquesta setmana la paralització immediata dels treballs després de conèixer el descobriment, a l’espera que tècnics dels serveis de departament de Cultura a Lleida examinin les estructures i en certifiquin l’estat de conservació. No tots els aljubs trobats presenten condicions òptimes per a la seua recuperació, tot i que alguns podrien integrar-se a un projecte més ampli de preservació patrimonial, segons va explicar l’alcalde, Josep Farran.

Pel que fa a la troballa, va apuntar que el consistori sol·licitarà “explicacions” als responsables de l’obra per haver omès l’esmentada informació ja que “considerem que és fonamental la correcta gestió d’aquests elements històrics”, va dir. “El consistori ha de vetllar per la cultura de l’oli i estar al cas per, almenys, inventariar i catalogar tot el patrimoni trobat”.

Un dels aljubs trobats al carrer Sant Pere de les Borges. - AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES

Va apuntar que en altres obres executades anteriorment s’haurien pogut trobar restes de trulls i “en cap moment no es va comunicar a l’ajuntament”.

Aquest descobriment s’alinea amb la voluntat municipal de recuperar elements vinculats a la cultura de l’oli mitjançant la seua identificació, catalogació i també la possible difusió. En aquest sentit, el primer edil va avançar la intenció de redactar un pla específic per a la recuperació d’aquest patrimoni i elements relacionats amb la tradició oleícola en les Borges, i els aljubs en són elements fonamentals.

Va afegir que moltes cases tenien antigament aquest tipus d’estructures malgrat que la majoria van ser “destrossades” amb el desplegament de la xarxa de clavegueram dels anys 50 del segle passat.

Aquesta situació ha portat el consistori a obrir un canal de comunicació perquè els veïns puguin informar sobre la possible ubicació d’altres possibles aljubs d’oli a la localitat. Les persones que tinguin informació poden contactar a través del correu electrònic cultura@lesborgesblanques.es perquè es puguin introduir les seues dades al registre d’aquests elements patrimonials i vetllar per la seua preservació.

Farran desconeixia el nombre total d’aljubs que hi ha en bon estat a la capital de les Garrigues i va destacar que es poden visitar els del molí de Cal Gineret i Centre d’Interpretació del Memorial Democràtic i de l’oli d’oliva.