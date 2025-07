Alcaldes del Jussà reclamen ja l’helicòpter del SEM a Tremp

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Els alcaldes del Pallars Jussà han mostrat estar preocupats per l’absència de l’helicòpter medicalitzat a la base del SEM (Servei d’Emergències Mèdiques) de Tremp aquests dies i han reclamat agilitzar la resolució del concurs per contractar una nova concessionària per prestar aquest servei. L’alcalde de Sant Esteve de la Sarga i president del consell d’alcaldes de la comarca, Jordi Navarra, va qualificar d’“imprescindible” la presència de l’aeronau en la base de Tremp i va destacar que la seua activitat “salva vides” en una zona d’orografia muntanyosa com el Pallars.

L’absència de l’helicòpter va començar el passat mes de gener de forma recurrent. Quan això passa, el SEM redistribueix els tres disponibles a Lleida, Sabadell i Girona. Això és el que ha succeït aquesta setmana. El SEM està només amb tres dels quatre helicòpters medicalitzats de Catalunya, al retirar-ne un l’empresa concessionària. Una de les condicions del nou concurs és assegurar un helicòpter a Tremp.