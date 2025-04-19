AGRICULTURA
Un projecte pioner a Bellaguarda combina el cultiu d’enciams sense terra i la cria de truites en un circuit sostenible: "Reaprofita el 90% de l’aigua"
L’enginyer agrònom Guillermo Tomás impulsa una explotació innovadora que aprofita el 90% de l’aigua i preveu produir 18.000 lletugues al mes i 30.000 truites a l’any
Un veí de Bellaguarda ha engegat un projecte pioner per combinar el cultiu hidropònic d’enciams sense terra i la cria de truites per al consum humà. Es tracta d’una tècnica denominada aquaponia, objecte d’experimentació en els últims anys i l’aplicació pràctica de la qual té escassos precedents a Catalunya i a Espanya.
Un hivernacle de mil metres quadrats a Bellaguarda és l’eix d’un projecte pioner per combinar el cultiu d’enciams sense terra a través d’hidroponia i l’aqüicultura per a la cria de truites irisades destinades al consum humà. Es tracta d’una tècnica coneguda com aquaponia, que ha estat objecte d’experimentació en els últims anys i l’aplicació pràctica de la qual té escassos precedents a Catalunya i a Espanya. El promotor, Guillermo Tomás Estrella, ha iniciat els tràmits davant la Generalitat per posar en marxa aquesta explotació en sòl de secà i espera posar-la en marxa aquest mateix any.
Estrella, enginyer agrònom de professió, es va establir fa quatre anys a les Garrigues procedent de la República Dominicana, on regenta una explotació ramadera de cabres ecològiques i vedells i produeix oli d’oliva. Es va interessar per l’aquaponia durant un viatge als EUA, on va conèixer una empresa que l’aplicava. “A partir d’allà vaig començar l’experimentació”, va dir.
L’aquaponia es caracteritza perquè el cultiu hidropònic i l’aqüicultura no són activitats aïllades entre elles, sinó que es beneficien mútuament. La memòria del projecte detalla que les deposicions dels peixos es converteixen en nutrients per als enciams, mentre que aquests els absorbeixen i netegen d’aquesta manera l’aigua dels peixos.
“És un circuit tancat que reaprofita el 90% de l’aigua”, explica el promotor. “El 10% restant es perd per evapotranspiració i la que els enciams absorbeixen”, puntualitza. Els enciams flotaran sobre planxes de porexpan amb les arrels a l’aigua de tres estanys. Tres més estaran dedicats a la cria de truita irisada. Reactors de bacteris absorbiran els nitrits procedents de les dejeccions dels peixos per convertir-los en nitrats que les plantes absorbiran com a nutrients. Tot això, en un hivernacle on les condicions de temperatura, humitat ambiental i altres factors climàtics es regularan de forma automàtica.
Estrella espera arribar a una producció de 30.000 exemplars de truita d’uns 250 grams cada una a l’any, així com 18.000 enciams al mes. Va indicar que ja ha iniciat contactes amb una cadena local de supermercats per distribuir els dos productes i va destacar el suport que ha rebut de l’ajuntament per desenvolupar la seua iniciativa.
Al marge del projecte a tràmit davant la Generalitat, el promotor planteja també, per a una etapa posterior, la construcció d’un tercer tanc per a truites de més mida, amb la finalitat que els visitants puguin pescar-les ells mateixos.
Cultiu d’espirulina per crear nou llocs de treball a Almacelles
El Centre Especial de Treball El Pla de Sant Joan de Déu treballa aquests dies en la posada en marxa a Almacelles d’una explotació aqüícola per produir espirulina, una alga de color blau verdosa coneguda com un superaliment perquè conté una important concentració de nutrients. El projecte ja ha rebut el vistiplau de la Generalitat de Catalunya i fonts de l’entitat van indicar que l’entrada en funcionament suposarà la creació de nou llocs de treball per a persones en risc d’exclusió social i laboral.
Val a recordar que l’empresa Blauver, establerta a Almenar, va ser pionera a la producció d’espirulina, que va començar a conrear a finals de la passada dècada.