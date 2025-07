Un veí d’Altorricó de 49 anys mor en un accident a l’A-2217

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Un home de 49 anys i veí d’Altorricó va morir dijous en un accident de trànsit a l’A-2217, al seu pas per aquest municipi de la Llitera. Segons la Guàrdia Civil, els fets van tenir lloc a l’altura del punt quilomètric 4,5 quan el turisme que conduïa la víctima va sortir de la via, va xocar contra la tanca i va bolcar. Al lloc es van personar dos patrulles del Destacament de Trànsit de la Guàrdia Civil de Binèfar, Equip de Sinistres Viaris (EIS) de la Unitat d’Investigació de Seguretat Viària (UNIS) de la Guàrdia Civil d’Osca, una dotació de bombers i una ambulància medicalitzada del 061. S’espera els resultats de l’autòpsia per determinar les causes exactes de la defunció.

D’altra banda, un vianant va ser atropellat dijous a la tarda per un vehicle al passeig de l’Estació de Balaguer. El conductor va fugir sense prestar auxili a la víctima. La Guàrdia Urbana de Balaguer va coordinar un dispositiu de recerca juntament amb els Mossos d’Esquadra que va culminar amb la localització del responsable al municipi de Bellvís, segons va informar Ràdio Balaguer.

El mateix mitjà de comunicació va apuntar que el responsable de l’atropellament va donar positiu per alcoholèmia i va quedar imputat per conducció sota els efectes de l’alcohol, abandó del lloc de l’accident i lesions, mentre que el ferit va ser traslladat a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida amb almenys tres costelles trencades. En aquest sentit, l’operació sortida de Setmana Santa ha estat accidentada a les carreteres de les comarques de Lleida. Una col·lisió múltiple entre cinc cotxes a l’autovia A-2 al seu pas per Bell-lloc i en direcció a Lleida va provocar retencions quilomètriques entre el migdia i primera hora de la tarda de dijous. Hi va haver diversos ferits de caràcter lleu. A la mateixa via, però a l’altura d’Alcoletge, es va produir ahir un xoc entre dos vehicles que va obligar a tallar temporalment un dels carrils. Hi va haver dos ferits també de caràcter lleu.

Cues de fins a 17 quilòmetres a l’AP-7 i sancionats 170 camions

Un dels punts més conflictius en l’operació sortida de Setmana Santa a Catalunya va ser l’AP-7, on es van registrar fins a disset quilòmetres de cues entre Santa Perpètua de Mogoda i Cardedeu cap a la una del migdia d’ahir. Al llarg del matí, hi va haver entre set i vuit quilòmetres de trànsit lent amb parades intermitents tant als trams nord com sud. Al tancament d’aquesta edició, no s’havia registrat cap víctima mortal a la xarxa viària catalana.

Així mateix, el Servei Català de Trànsit va informar que entre dijous i ahir al matí es van establir limitacions per a la circulació de vehicles pesants, les quals van funcionar en termes generals, encara que els Mossos d’Esquadra van sancionar 170 camions per incompliment de les restriccions establertes.