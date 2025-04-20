Èxit de públic a la Mostra de Formatges Artesans de Catalunya de Sort
Més de 6.000 persones van passar entre divendres i ahir pel parc del Riuet. Vint parades de formatges i unes 100 varietats
Sort va celebrar divendres i ahir l’edició número 13 de la Mostra de Formatges Artesans de Catalunya amb un balanç molt positiu, tant a nivell d’assistència com de satisfacció dels productors formatgers i altres artesans. “Al llarg d’aquests dos dies han passat pel parc del Riuet entre 6.000 i 7.000 persones, tot un èxit. Divendres va ser espectacular i avui (per ahir) el mal temps, especialment, a partir del migdia, ha restat una mica de públic”, va explicar ahir Marta Erena, tècnica agroalimentària de l’ajuntament de Sort. La pluja (van caure més de 25 litres), va deixar en males condicions el terra del recinte, ja que es feia al parc del Riuet. Erena va afegir que “els productors ens han comentat que estan molt satisfets amb la fira”.
L’esdeveniment va comptar amb la participació de 20 parades de productors formatgers –que oferien al voltant d’un centenar de varietats– dos de cerveses artesanals i una de vins amb tres cellers. A més, hi va haver un gran ventall d’activitats programades, que van permetre que el públic maridés els formatges amb vins i cerveses artesanes del territori o tastés formatges a cegues amb Esperanceta Gassia i el seu humor pallarès, disfrutés de música en directe o fes una ruta guiada per la localitat. També hi va haver propostes per als més petits, com un taller de pastissos de formatge.