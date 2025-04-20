Reobren el ‘nou’ pont dels Palillos a Salàs de Pallars després de la seva rehabilitació
El reobren després de mesos d’obres per rehabilitar-lo i deixar enrere el risc d’ensorrament. Un pont centenari, el primer de formigó armat a Catalunya i dels primers d’Espanya
L’històric pont dels Palillos, el primer de formigó armat de Catalunya i un dels primers d’Espanya, està de nou obert a la circulació, després de mesos d’obres per rehabilitar-lo, revertir dècades de deteriorament i deixar enrere el risc que s’esfondrés. Ara presenta un aspecte renovat que ha sorprès tant veïns de Salàs de Pallars i dels municipis de l’entorn com els primers excursionistes i ciclistes que l’han travessat després de la reobertura. Una inversió d’un milió d’euros per part de la Generalitat ha permès quadruplicar la resistència de l’estructura original, si bé manté la forma característica que va inspirar el seu nom popular.
L’ajuntament de Salàs de Pallars en va anunciar la reobertura a través d’un ban municipal el 31 de març passat. Aquest pont centenari sobre el pantà de Sant Antoni es va construir l’any 1916, alhora que la presa de Talarn. Dècades després, l’obertura de l’actual carretera C-13 va relegar aquest pas elevat a un escàs trànsit local i actualment forma part de la ruta cicloturista dels Llacs, entre Lleida i la Pobla de Segur.
L’actuació de la Generalitat per rehabilitar-lo i consolidar-lo ha inclòs treballs per reforçar els fonaments amb micropilotatge, la rehabilitació de peces deteriorades, la instal·lació d’una nova llosa de formigó i la renovació del paviment i de les cunetes, tot això mantenint la geometria del pont original.