INICIATIVES
Projecten un nou polígon de 80 hectàrees a Alguaire per a activitats de bioeconomia
Ajuntament, Diputació i Generalitat treballen per materialitzar-lo en terrenys propietat de l’Incasòl
Vuitanta hectàrees de terrenys propietat de l’Incasòl a Alguaire s’hauran de convertir en un nou biopolígon: una superfície dedicada a l’impuls de la bioeconomia. Ajuntament, Diputació, Generalitat i altres actors ja treballen per materialitzar-lo, en el marc de l’estratègia del Govern per impulsar biopolígons a Catalunya. Aquest se sumaria a les comarques lleidatanes als d’Alcarràs, Balaguer i l’aeroport d’Alguaire (vegeu el desglossament).
El nou polígon previst a Alguaire haurà d’aprofitar residus que genera la producció agrícola i ramadera. Es preveu en terrenys situats a l’N-230, davant l’empresa Indulleida i propietat de l’Incasòl. Han estat identificats per l’ajuntament com una zona estratègica per la seua ubicació, que afavoreix la creació de sinergies amb projectes d’energia fotovoltaica. El següent pas serà el seu desenvolupament urbanístic perquè pugui acollir biorefineries.
L’estratègia del futur biopolígon es veu reforçada per iniciatives de mobilitat sostenible que es desenvolupen a l’aeroport d’Alguaire. Ja acull projectes d’hidrogen verd, la qual cosa podria atreure noves inversions i empreses al territori. Teresa Botargues, assessora de la Diputació en Transicions Sostenibles i Desenvolupament Local, va destacar que la intenció és “fomentar entorns industrials capaços d’aportar valor afegit a productes que ara estan poc valorats”.
Impuls a tres biopolígons a la demarcació
L’estratègia de biopolígons a Ponent avança amb tres espais especialitzats, cadascun liderat per una empresa tractora i enfocat en sectors clau de l’economia verda. El BiohubCat d’Alcarràs, impulsat per Alcarràs Bioproductors, se centra en l’avaluació de subproductes agrícoles i ramaders.
Per la seua part, l’EnergyHubCat de Balaguer, amb Sorigué com a referent, aposta per l’energia sostenible i la química verda. Finalment, el biopolígon d’Alguaire, promogut per Aeroports de Catalunya, impulsa la producció d’hidrogen verd i la mobilitat neteja.