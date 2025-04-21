TURISME
Bon tancament de campanya d’esquí malgrat cancel·lacions per mal temps
El dissabte de temporal va donar pas a un diumenge de sol que va acompanyar els turistes
El dissabte gris a les estacions d’esquí del Pirineu va quedar ahir compensat amb un oratge molt més agradable. La jornada dominical va estar marcada, generalment, per unes condicions climàtiques i de neu molt favorables per a l’època de l’any, segons van informar responsables del sector. “Les condicions d’avui (ahir) han estat increïbles. L’esquí ha gaudit de tot un glory day”, van apuntar des de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que gestiona les instal·lacions d’Espot, Boí Taüll i Port Ainé. Aquesta última, de fet, va destacar al registrar 10 cm de neu nova a la cota 2.000 i de 18 cm al pic de l’Orri. Això, sumat que els núvols matinals van anar aclarint-se durant el migdia, va afavorir l’afluència d’esquiadors per poder gaudir de la neu i d’activitats relacionades, entre les quals una festa hawaiana que va reunir prop de vuitanta persones i que va comptar amb sortejos de forfets o descomptes en botigues del sector.
A falta de xifres oficials, el director del patronat de Turisme de la Diputació, Juli Alegre, va admetre que el mal temps de dissabte va accelerar la marxa d’alguns turistes o la cancel·lació d’algunes reserves, si bé el balanç de la Setmana Santa és “positiu”. El mal temps, va afegir, ha reduït el volum de reserves previst del 90% al voltant del 85%, malgrat que “els amants de l’esquí tanquen la campanya molt satisfets”, va assenyalar. Si bé les activitats a l’exterior s’han pogut veure condicionades, sectors com el de la restauració han aconseguit puntes del 100% d’ocupació. En aquest sentit, el sector assenyala que els visitants, en general, han pogut adaptar la seua activitat al temps de cada dia.
L’oficina de turisme de Lleida atén més de mil persones
L’oficina de turisme de Lleida ha atès aquesta Setmana Santa 1.132 persones. Les principals procedències dels visitants estatals han estat Barcelona i la seua àrea metropolitana, Madrid, País Basc i el País Valencià. També s’ha registrat una gran afluència de visitants internacionals, sobretot provinents de França. Pel que fa a les visites guiades, més de 200 persones han participat a les del Centre Històric i Dipòsit del Pla de l’Aigua, Paeria i les adoberies i el Lleida City Tour.