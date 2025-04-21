El caparró de la Bepeta de Cal Manetes ja té un conte
En el marc dels actes de Sant Jordi, Agramunt acollirà aquest dimecres dia 23 d’abril la presentació d’un nou conte dedicat a un dels seus caparrons. En aquesta ocasió, la protagonista és el personatge de la Bepeta de Cal Manetes i el conte ha estat escrit per Laia Farràs amb il·lustracions de Serafina Balasch. La protagonista és la Clara, una nena curiosa a la qual li agrada jugar amb la tauleta electrònica i descobrir coses d’Agramunt. Els seus pares cada nit li expliquen alguna curiositat, una de les quals la història de la Bepeta Figuera Pla, que transporta el lector a l’Agramunt del passat per descobrir oficis perduts, diferents formes de relacionar-se o fins i tot la recuperació d’alguna festa popular.