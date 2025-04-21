SEGRE

El caparró de la Bepeta de Cal Manetes ja té un conte

L'autora, Laia Farràs, amb el caparró de la Bepeta i el conte.

Laia Pedrós

En el marc dels actes de Sant Jordi, Agramunt acollirà aquest dimecres dia 23 d’abril la presentació d’un nou conte dedicat a un dels seus caparrons. En aquesta ocasió, la protagonista és el personatge de la Bepeta de Cal Manetes i el conte ha estat escrit per Laia Farràs amb il·lustracions de Serafina Balasch. La protagonista és la Clara, una nena curiosa a la qual li agrada jugar amb la tauleta electrònica i descobrir coses d’Agramunt. Els seus pares cada nit li expliquen alguna curiositat, una de les quals la història de la Bepeta Figuera Pla, que transporta el lector a l’Agramunt del passat per descobrir oficis perduts, diferents formes de relacionar-se o fins i tot la recuperació d’alguna festa popular.

