Curs d’educació en el lleure per a vint adolescents
De premonitor, per a joves de 16 a 18 anys
Aprofitant la Setmana Santa, una vintena de joves de 16 a 18 anys han participat en un curs gratuït per formar-se com a premonitors a Tàrrega. Estava organitzat per l’ajuntament i ha estat impartit per l’escola de formació de la cooperativa Quàlia.
Com a novetat d’aquest any, el curs s’ha impartit a l’escola Àngel Guimerà i les places es van esgotar amb la demanda de joves de Tàrrega, Mollerussa, Ciutadilla, Agramunt, Bellpuig, Verdú, Lleida i Golmés. L’objectiu del curs era desenvolupar habilitats pedagògiques, lideratge i gestió d’activitats recreatives mitjançant una combinació d’aprenentatge teòric i exemples pràctics. Entre altres temes, van treballar la gestió de grups, els primers auxilis, tècniques de comunicació, resolució de conflictes, planificació d’activitats i promoció del lleure inclusiu.
Amb un enfocament participatiu, la formació estava dissenyada per a joves de 16 a 18 anys amb interès en l’educació no formal i l’animació sociocultural. Una vegada completat el curs, està previst que els participants portin a terme la part pràctica de formació, també de 20 hores.