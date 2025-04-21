METEOROLOGIA
Ordeig veu la granissada una “catàstrofe” i xifra en 40.000 les hectàrees afectades
Diu que faran “l’impossible” per ajudar a curt i llarg termini els damnificats
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va visitar ahir una de les finques d’Alcarràs més danyades per la tempesta de granís de dissabte i va xifrar en 40.000 les hectàrees de fruiters i cereals afectades en quatre comarques. Va considerar que aquesta situació “tindrà conseqüències catastròfiques” i va dir que faran “l’impossible” per ajudar els damnificats.
“Aquesta calamarsada tindrà unes conseqüències catastròfiques per a l’economia local, del país i del sector agroalimentari. No podem deixar que cap afectat abandoni per aquesta situació.” Així va resumir ahir el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, l’afectació de la tempesta de granís de dissabte en finques de fruiters, com la de nectarines que va visitar a Alcarràs, acompanyat de representants de municipis del Baix Segre.
Va estimar en 40.000 les hectàrees de fruita i cereals afectades en quatre comarques, “moltes amb danys d’entre el 80% i el 100%, i va garantir que faran “l’impossible” per ajudar els damnificats. Va apostar per anar “tots a l’una: organitzacions agràries, afectats i institucions per donar solucions immediates i a llarg termini, ja que caldran infraestructures de regadiu, xarxes antipedra i sistemes antigelades per protegir-nos de les adversitats climàtiques cada vegada més freqüents”. A més, va assenyalar que revisaran quines sol·licituds han de fer a Agroseguro per donar cobertura a les hectàrees que els pagesos no havien pogut assegurar.
Ordeig va anunciar una taula agrària per a aquesta setmana per pactar les mesures urgents i a llarg termini. “Som conscients que la situació és greu. Mobilitzarem molts recursos i segurament no podrem compensar el 100% dels danys, però farem l’impossible, negociarem les modificacions pressupostàries que siguin necessàries, de dins i fora del departament, per cobrir al màxim els danys”, va subratllar.
En una primera valoració, Agricultura estima que Lleida és el municipi més afectat amb 700 hectàrees amb danys d’entre el 50% i el 100%, seguit d’Alcarràs, amb 450 hectàrees amb entre el 70% i el 100%, i de Torres de Segre, amb els mateixos percentatges en 320 hectàrees. A Soses són 220 amb afectació entre el 70% i el 100% i a Corbins són 240, però del 40% al 80%. A Bellvís hi ha 150 hectàrees amb aquest índex d’afectació, 125 a Penelles (del 50% al 100%) i 100 a Alcoletge (del 40% al 80%). Amb aquest mateix percentatge hi ha 80 hectàrees al Palau d’Anglesola, i 50 a Bell-lloc, Castellserà, Linyola i el Poal.
El granís també va causar estralls a les finques de cereals, sobretot en poblacions de l’Urgell com Ossó de Sió o Agramunt, amb danys en els cultius del 50%, tot i que en alguns casos puntuals arriben fins al cent per cent.
Una delegació institucional de Junts va visitar també ahir finques a Alcarràs i va reclamar “ajuts immediats i una revisió urgent dels mecanismes d’indemnització”.
Marxes lentes de tractors com a protesta per “incompliments”
Coincidint amb l’operació tornada de Setmana Santa, agricultors alineats amb la Revolta Pagesa van treure de nou els tractors a les carreteres per reiterar reivindicacions com l’agilitació del pagament vinculat a l’ecorègim. El sector va lamentar que la Generalitat “incompleix la seua pròpia agenda” al retardar l’abonament dels ajuts en diverses ocasions. Una de les marxes de tractors es va localitzar a la carretera C-55 al Solsonès, amb una vintena de vehicles en marxa lenta, i una altra, a Solivella, a la C-14 entre Tàrrega i Montblanc.
“Demà havia de començar a aclarir, però està tot destrossat”
Xavier Companys dona per perduda tota la nectarina de la seua finca de catorze hectàrees a Alcarràs, afectada de ple per la virulenta calamarsada. Els pocs fruits que queden als arbres estan destrossats i la majoria estan escampats per terra, “no sé ni què fer. Demà havien de començar a treballar dotze o quinze persones per aclarir, però no m’ha quedat res”, va explicar, visiblement afectat.
“Ha quedat tot picat, no puc recollir res. Això no s’havia vist mai. Espero que vinguin aviat a peritar, es tira tot a terra i ja està. No cal allargar més l’agonia”, va remarcar.