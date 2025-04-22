BALANÇ
Balanç de la Setmana Santa a Lleida: més de 85.000 turistes deixen un impacte econòmic de 23 milions d'euros
Satisfacció en el sector malgrat la meteorologia adversa i els establiments turístics registren unes 260.000 pernoctacions. La diversificació d’activitats impulsa l’economia més enllà de l’esquí
El Pirineu i les comarques de Ponent han tancat la Setmana Santa amb un balanç satisfactori per al sector turístic, encara que lleugerament per sota de les previsions inicials a causa de les pluges de dissabte, que va provocar algunes anul·lacions i estades més curtes del que és habitual. Entre el 12 i el 21 d’abril, la demarcació va rebre més de 85.000 turistes, generant més de 260.000 pernoctacions i assolint una ocupació mitjana d’entre el 80 i el 85% en els festius principals. L’impacte econòmic d’aquesta campanya s’estima entorn dels 23 milions d’euros, dels quals un 40% provenen del turisme d’esquí i la resta d’altres activitats, especialment el turisme actiu i d’aventura, un dels puntals de l’oferta a Lleida. Es tracta de xifres semblants a les de l’any passat, en el qual les condicions meteorològiques van condicionar també l’afluència de públic en zones turístiques.
La temporada de neu ha mantingut el nivell de la campanya anterior (vegeu el desglossament), mentre que l’oferta d’activitats de terra, aigua i aire ha permès als visitants disfrutar tant de les últimes jornades d’esquí com dels primers descensos de ràfting, afavorits per l’augment de cabal després de les precipitacions. Per sectors, els hotels han registrat una ocupació d’entre el 75% i el 80%; els bungalous han penjat el cartell de complet al pla i han assolit el 70% al Pirineu; els càmpings de les comarques del pla han estat al 100% i les cases rurals han registrat una ocupació mitjana del 82%.
El vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació, Juan Antonio Serrano, va valorar de manera positiva els resultats, destacant la capacitat del sector per adaptar-se a les circumstàncies i la importància de la diversificació de l’oferta, que combina naturalesa, cultura, gastronomia i esport. Va subratllar que, malgrat les adversitats, el turisme continua sent un motor econòmic fonamental per a Lleida, generant ocupació, dinamitzant l’economia local i consolidant el territori com una destinació turística de referència tant a nivell nacional com a internacional.
L’esquí rep 52.000 visitants i confia a revalidar els 1,4 milions
L’esquí ha estat un dels grans protagonistes de la Setmana Santa al Pirineu lleidatà, amb prop de 52.000 forfets venuts entre Baqueira-Beret, Boí Taüll, Port Ainé i Espot durant els festius, cosa que ha permès tancar la temporada 2024-2025 amb xifres molt similars a les de l’any anterior i consolidar l’objectiu marcat d’assolir els 1,4 milions de dies d’esquí venuts en el conjunt de la campanya. Baqueira ha tornat a liderar l’oferta amb més d’1 milió d’esquiadors (1.055.041), seguida per Boí Taüll (170.235), Port Ainé (121.008) i Espot (65.390), mentre que encara no es coneixen les dades de Tavascan i Port del Comte.
La campanya ha estat marcada per un inici complicat, amb escassetat de neu al desembre, però les abundants nevades del març han permès allargar la temporada i garantir bones condicions fins al final. El president d’FGC, Carles Ruiz, va valorar ahir molt positivament la temporada, destacant l’increment d’esquiadors de fins un 6,1% a les estacions d’FGC a Lleida respecte a l’any passat i subratllant el paper dels complexos com a motor econòmic i eina de promoció del territori.
El director comercial de Baqueira, Xavi Ubeira, va ressaltar la consolidació de l’estació com a destinació de referència, superant el milió de dies d’esquí i celebrant el seixantè aniversari amb una clientela cada vegada més fidel i exigent, així com l’aposta per la internacionalització i la qualitat dels serveis. La temporada s’ha prolongat durant 135 dies, amb una notable afluència de turistes internacionals, especialment francesos i britànics. Si bé les dades indiquen que a Baqueira les nevades sumades han estat inferiors a la temporada passada, 320 centímetres la present per 491 centímetres en l’anterior, s’ha mantingut un gruix mitjà en pistes de 80 centímetres. En la mateixa línia, els gruixos de neu han estat també molt destacables a les estacions d’FGC. Per exemple Boí Taüll ha sumat un total de 539 cm de neu, amb gruixos màxims en pistes preparades de 320 centímetres.