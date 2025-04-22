El biogàs funcionarà abans de l’estiu
La Fundació Planes Corts impulsa la primera planta d’aquest tipus a la comarca per proveir els veïns. Els socis de la comunitat estalviaran entre un 30 i un 50% de la factura
La Fundació Planes Corts d’Estamariu, a través de la Comunitat Energètica de l’Alt Urgell-Vall del Port Negre, posarà en funcionament la primera planta de biogàs de la comarca de l’Alt Urgell abans de l’estiu. L’empresa que s’encarrega de posar a punt la instal·lació ultima els detalls aquests dies perquè pugui començar a funcionar i que els veïns d’Estamariu es beneficiïn de l’energia que generarà.
La comunitat la formen ja prop de 20 socis, tots ells veïns del municipi. L’equipament s’ha construït a l’explotació de vaques de Cal Matalanó i podrà tractar fins a deu tones de fems i purins al dia d’aquesta granja. Una xifra que s’ampliarà fins a les 3.600 tones a l’any i que permetrà produir 127.750 metres cúbics de biogàs a l’any que la comunitat energètica utilitzarà com a combustible per produir electricitat. Calculen que els veïns que s’uneixin a la comunitat tindran garantit el preu de l’energia “entre un 30 i un 50 per cent més barata” que les tarifes de mercat.
El projecte, tal com va explicar la directora de la Fundación Planes Corts, Montse Ferrer, preveu ampliar el nombre d’animals d’aquesta explotació per poder fer més rendible la instal·lació. Així, Ferrer va assenyalar que els fems i els purins de les vaques “són un subproducte que pretenem revaloritzar més enllà de l’ús com a fertilitzant orgànic per als camps del municipi”. I afegeix que el metà que es desprèn de les dejeccions és un recurs òptim per a la generació d’energia.
De manera paral·lela, la comunitat ha impulsat la instal·lació de plaques fotovoltaiques i punts de càrrega de vehicles elèctrics. El projecte de la planta de biogàs i els de les plaques solars i els punts de càrrega sumen una inversió d’1,2 milions d’euros.
Així mateix, la Fundació compta amb una subvenció de 385.000 euros del programa CE-Implementa de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE).
La Fundació Planes Corts és una entitat privada sense ànim de lucre creada l’any 2022 a Estamariu i impulsada per Joan Planes, veí del poble fundador de l’empresa Fluidra i que va morir el mes de gener passat. L’entitat promou “el desenvolupament sostenible” dels veïns d’Estamariu i de Bescaran “creant oportunitats de treball” a les dos localitats.
D’aquesta manera, la planta d’Estamariu se suma al projecte de la societat Cycle O Biogás Aguilar SL per construir una planta privada per a l’explotació ramadera de Cal Espinal d’Aguilar de Bassella.