El peatge del túnel del Cadí: una barrera per als veïns de la Cerdanya
El nou decret que regula l’exempció de pagament no agrada ni a la població
ni a les administracions locals i és motiu de queixes
Els peatges que cobra la Generalitat han pujat aquest 2025 entre un 1,7% i un 1,8%, segons dades del departament de Territori. En el cas del túnel del Cadí, l’increment ha estat de l’1,71 per cent i ja costa 14,16 euros per trajecte. Per a un turista que visita la Cerdanya de manera puntual, el cost pot ser fàcil d’assumir. En canvi, per als nascuts a la comarca que tenen les seues famílies vivint-hi, però que estudien o treballen a Barcelona o a la seua àrea metropolitana perquè l’oferta laboral al seu lloc de naixement és escassa, resulta un cost massa alt per pagar-lo cada cap de setmana. Això afecta en especial els joves, que redueixen les visites a les seues comarques d’origen.
La nova normativa que estableix les exempcions de pagament del túnel del Cadí és motiu de queixes i reclamacions de veïns i administracions. El president del consell de la Cerdanya, Isidre Chia, es mostra preocupat pel nou decret i defensa incloure estudiants i persones majors de 67 anys entre els beneficiaris. Assegura que canviar les condicions per renovar l’exempció de pagament ha comportat que molts usuaris que fins ara la tenien l’hagin perdut. Va apuntar que això afecta especialment els col·lectius que es desplacen diàriament per motius laborals o acadèmics.
Per la seua banda, fonts de la Generalitat van explicar que el sistema de descomptes “s’articula sobre la mobilitat obligada local” entre la Cerdanya, l’Alt Urgell i el Berguedà. Així, insisteixen que la resta de desplaçaments “no han estat mai contemplats, ni a l’actual decret, ni tampoc en els anteriors”. Quant a les persones que estudiaven o treballaven fora d’aquestes tres comarques i havien gaudit fins ara de la gratuïtat del peatge, van apuntar que els va ser assignada de forma errònia. Les mateixes fonts van assegurar que el nou decret “fins i tot” ha ampliat els descomptes als professionals liberals de mútues col·legials que treballin en alguna de les tres comarques i els majors de 67 anys que tinguin assignat el CAP en aquests territoris.
«Som de la Cerdanya i no venim per lleure»
Pau Bombardó estudia 4t de Periodisme i és conscient que quan renovi la bonificació aquest estiu l’hi denegaran. “Les opcions de transport públic són nefastes i quan em retirin la gratuïtat hauré de limitar molt els meus viatges per veure la família i col·laborar amb entitats de la Cerdanya en les quals participo des de fa anys.” “No viatgem per lleure”, lamenta. Bombardó assegura que “quan em vaig treure el carnet i vaig sol·licitar el descompte me’l van donar, i ja estudiava a Barcelona”.
«No podem permetre’ns visitar gaire la família»
Mireia i Marta Barcons van nàixer a la Cerdanya i denuncien la situació que viuen molts joves de la zona. No poden tornar a casa per visitar les seues famílies perquè han de pagar el peatge del túnel del Cadí, “un dels més cars per quilòmetre a Europa”. Treballen a Barcelona “perquè a la comarca no hi ha feina”. Els agradaria poder treballar a casa seua o “com a mínim sentir-nos-en part podent visitar familiars i amics però és un preu massa alt”, lamenta.