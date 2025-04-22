El Fòrum Ondara espera que el nou pontífex continuï amb les reformes
“Ha marcat una línia de futur”, asseguren
Fermí Manteca, rector de Torà i membre del Fòrum Ondara, un col·lectiu de sacerdots del bisbat de Solsona, va considerar ahir que el papa Francesc “ha representat un revulsiu dins de l’Església i un punt d’inflexió en la seua història”.
En aquest sentit, va assegurar que el pontífex ha intentat posar en pràctica la reforma de l’Església pactada en el Concili Vaticà II que es va celebrar el 1965 perquè tingués “una repercussió real en la vida de l’Església i per atansar-la a la gent i a la societat” i va advocar per la transparència i la claredat en les coses bones però també davant dels defectes de l’Església. Manteca va considerar que per això ha tingut tanta oposició de moviments reaccionaris tant de fora com de dins de l’Església. Des del Fòrum Ondara, esperen que el nou papa continuï la reforma iniciada per Bergoglio. “Ha marcat una línia de futur del segle XXI cap al XXII. És de desitjar que els cardenals tinguin una visió global i oberta per tirar endavant l’Església”, va dir Manteca.
Així mateix, el rector va assenyalar que els últims anys “l’Església s’ha desconnectat molt de la societat i la societat de l’Església”, probablement per la seua implicació en corrents polítics propers a la dreta o aferrats al poder i pels casos de pederàstia.
Un dels assumptes més delicats que va haver de tractar el papa a les diòcesis lleidatanes va ser la renúncia del bisbe de Solsona Xavier Novell, que va deixar el càrrec per casar-se amb Sílvia Caballol.
La renúncia va tenir lloc l’agost del 2021 i Novell es va casar pel civil amb l’escriptora el novembre d’aquell any. Després d’aconseguir el permís del papa, tal com Caballol va explicar, van poder contreure matrimoni per l’Església la primavera del 2024.
Precisament ahir, després de conèixer la notícia de la mort del pontífex, Caballol va tornar a utilitzar les xarxes socials per mostrar el seu condol amb un vídeo en el qual Novell està llegint l’autobiografia de Francesc.