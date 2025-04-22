La CHE confirma l’alt risc de riuades a Fraga pel Cinca: "s’ha conclòs que existeix un risc potencial significatiu d’inundació"
La Comissaria d’Aigües avisa que part de la ciutat es troba exposada a les avingudes
“S’ha conclòs que existeix un risc potencial significatiu d’inundació o on la materialització d’aquest risc és probable”, determina sobre l’exposició del nucli urbà de Fraga a les avingudes del Cinca la Comissaria d’Aigües de la conca de l’Ebre en una carta remesa a l’ajuntament de Vilella de Cinca. La comissària, Miriam Pardos, es refereix a la capital del Baix Cinca com “una zona classificada amb un risc d’inundació molt elevat”.
La carta té com a motiu central sol·licitar un canvi de posició sobre el projecte Cinca Reviu a l’ajuntament de Vilella, localitat en la qual el barranc de Los Planos també genera risc d’inundació, encara que de menor entitat que a la propera Vallobar o el que causa el torrent de Tom de Dios a la capital del Baix Cinca.
“L’insto que reavaluï la seua posició respecte a aquest assumpte crucial”, assenyala en aquest sentit Pardos, amb referència a l’exclusió del projecte Cinca Reviu d’un mur de desviació d’aigua, una mena d’assut de dos metres d’altura, inicialment inclòs en el programa que impulsen l’ajuntament de Fraga i la Fundació Biodiversitat, per provar de conjurar el risc d’inundació de Fraga davant de l’avinguda de cent anys de retorn del Cinca.
El mur de Vilella va ser eliminat en la versió definitiva del projecte amb la benedicció del Miteco (ministeri per a la Transició Ecològica), del qual depenen tant la fundació com la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre), de la qual al seu torn forma part la Comissaria d’Aigües.
La carta de Pardos inclou diverses dades d’interès sobre el risc d’inundació de Fraga, on des dels anys 70 s’han construït dos terços dels habitatges (més de 3.000) a la zona exposada a l’avinguda de 500 anys de retorn, la que la CHE considera “zona inundable”.
“No poder executar el projecte complet tal com s’ha dissenyat implicarà la no-consecució de tots els objectius i garanties pretesos, en una zona (...) classificada com a ARPSI (Àrea amb Risc Potencial Significatiu d’Inundació)”, assenyala la comissària, que anota que es tracta d’“obres incloses en el Pla de Gestió del Risc d’Inundació (PGRI) 2022-2027 de la Demarcació Hidrogràfica de l’Ebre”.
Tanmateix, la carta de la comissària no inclou cap referència a la “fitxa 36” del PGIR, que proposa “reduir el risc d’inundació per part del Cinca en el tram comprès entre els nuclis urbans de Vilella de Cinca i Fraga, augmentant la secció hidràulica del riu a les zones de gran estretament”, a banda de recuperar “la naturalitat del tram”.
L’actuació en aquesta zona, aigües amunt de Fraga, consistira a retranquejar 4.600 metres de dics o motes del marge dret per recuperar 40 hectàrees de curs i recréixer “lleugerament la connexió amb la mota de defensa nord de Vilella de Cinca per aconseguir mantenir la defensa d’aquesta població”.