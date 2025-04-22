Un mort i cinc ferits en un brutal xoc a Barbastre
La víctima mortal és home de 45 anys, natural de Montsó i veí d’Amorebieta
Un home de 45 anys, natural de Montsó i veí d’Amorebieta (Biscaia), va morir aquest dilluns al migdia en una col·lisió múltiple a l’N-240 al seu pas per Barbastre en la qual cinc persones més van resultar ferides greus, entre elles la seua parella.
El sinistre es va produir a les 12.35 h, quan un turisme va envair el sentit contrari i va xocar frontalment contra una furgoneta i un camió, segons va informar la Guàrdia Civil. A conseqüència de l’impacte, el conductor del turisme va morir. La seua dona va resultar ferida greu i el seu nadó de 8 mesos va resultar il·lès. Al seu torn, els quatre ocupants d’una furgoneta, dos homes i dos dones de Tortosa, van resultar ferits greus. El camioner, d’Osca, no va patir lesions. Es va desviar el trànsit per l’A-22