Reclamen completar la neteja del curs del Segre a la Seu
Després de la polèmica poda d’arbres denunciada al gener, el consistori vol retirar-los
L’ajuntament de la Seu ha instat l’empresa que s’ha encarregat de la tala dels quatre quilòmetres d’arbres del curs del riu Segre, en el marc d’una actuació de neteja de vegetació per prevenir danys per avingudes d’aigua, que finalitzi els treballs i retiri les restes de fusta que encara queden al riu. Al seu torn, l’alcalde, Joan Barrera (PSC-Compromís), considera “inadmissible” l’estat en què ha quedat el curs del riu i apunta que “el treball no està ben acabat” perquè els marges estan plens de restes vegetals.
La millora ha anat a càrrec de l’empresa Explotacions Forestals M Bautista SL, de Solsona, que el consistori ha instat a completar la part pendent dels treballs “amb urgència” per prevenir conseqüències futures per risc d’acumulació de restes vegetals. Barrera va detallar que el cost de la millora en el curs del riu ha estat “zero”.
El consistori va rebre tres propostes de pressupost per part d’empreses que porten a terme aquests treballs i va escollir la més beneficiosa a nivell econòmic, va indicar. L’empresa realitzava els treballs i a canvi estava autoritzada a emportar-se les restes vegetals i la fusta per treure’n un profit econòmic.
El grup municipal d’ERC, a l’oposició, va presentar una interpel·lació al finalitzar l’últim ple de la capital en la qual tornava a qüestionar la manera en què s’havia portat a terme la neteja de vegetació en aquest tram de riu i va tornar a demanar “màxima transparència” en la intervenció de neteja.
Aquesta actuació va obrir un debat, a començaments d’any, entre defensors del medi ambient i l’ajuntament. L’equip de govern (PSC-Compromís) afirma que la neteja, que no s’havia portat a terme en els últims 13 anys, era imprescindible per reduir possibles danys en cas d’avingudes. Tanmateix, els ecologistes i experts van advertir que fer desaparèixer aquests arbres pot tenir conseqüències irreversibles en un espai natural tan ric en biodiversitat.