TRIBUNALS
El TSJC eleva el risc dels pobles en els litigis per línies elèctriques
Canvia de criteri i deixa d’avalar les ordenances que gravaven aquestes infraestructures
La Sala Contenciosa Administrativa del TSJC (Tribunal Superior de Justícia de Catalunya) ha modificat el seu criteri en el conflicte jurídic que, des de fa gairebé una dècada, mantenen desenes d’ajuntaments de Lleida i diverses empreses elèctriques sobre la taxa amb què els primers pretenen gravar les segones per l’ús de l’espai públic per a aquesta activitat.
Fins ara, el TSJC venia avalant tant la legalitat de les ordenances com la procedència del sistema de càlcul de les quotes, decisions que les companyies energètiques, especialment Red Eléctrica, recorrien davant del Suprem. Fins ara, aquest tribunal ha avalat en tres ocasions (el 2017, el 2020 i el 2024) el concepte del tribut però ha tombat d’altres vegades la taula de les taxes.
Això ha tingut dos conseqüències pràctiques. D’una banda, els ajuntaments, com ocorre en altres zones de l’Estat, van per la quarta versió de l’impost al decaure les tres primeres. I, d’altra banda, la majoria de les energètiques continuen recorrent les liquidacions i eludint el pagament de la taxa, amb la consegüent minva de les previsions municipals d’ingressos.
El canvi de postura del TSJC, que ha assumit la doctrina que el Suprem va començar a emetre l’any passat (“no podent desconèixer aquesta Sala ni apartar-se de la jurisprudència existent”), té conseqüències directes en el desenvolupament del litigi, ja que, després d’una primera sentència desfavorable en primera instància, els eventuals recursos al Suprem exposen els ajuntaments a una condemna en costes, ja que les mateixes sentències deixen clar que se’ls aplica el criteri d’aquest últim tribunal.
Això obre dos camins: aplanar-se i acceptar la sentència o exposar-se a una sanció de fins a un terç de l’impost en litigi o de 6.000 euros si la seua quantia es declara “indeterminada”.
Tremp opta per retirar l’ordenança davant de l’horitzó judicial
L’ajuntament de Tremp ha estat un dels primers de la demarcació de Lleida que han optat per retirar l’ordenança per gravar l’ús de l’espai públic per les línies elèctriques. L’equip de govern ha pres aquesta decisió davant de l’horitzó judicial d’inviabilitat per al tribut que entreveuen els seus assessors jurídics després de gairebé una dècada de litigis.
Des de començament d’any, han rebut sentències contràries a l’aplicació de l’ordenança els ajuntaments d’Abella de la Conca, Aitona, Conca de Dalt, Josa i Tuixén, la Vansa i Fórnols, Llavorsí i el seu nucli de Montenartró, Senterada, Sort, la Torre de Capdella i Vilaller. Així mateix, aquesta mateixa situació comença a donar-se en altres comunitats autònomes, els tribunals superiors de les quals van assumint com a pròpia la jurisprudència que el Suprem va començar a emetre l’any passat.