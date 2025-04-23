El ball de bastons repica a les aules
L’escola Les Arrels promociona aquesta dansa catalana entre els seus alumnes des de fa 9 anys. Protagonistes a la Tarda Bastonera dissabte, activitat inclosa a les festes de Sant Isidori
Fa nou anys que l’escola de primària Les Arrels de Mollerussa promociona el tradicional ball de bastons entre els alumnes. Des dels seus inicis, la iniciativa va tenir molt èxit entre els nens i nenes, i ara tots els estudiants l’aprenen, en tallers que es porten a terme els divendres a la tarda. En aquests es barregen des dels infants més petits, de primer curs, fins als de sisè de primària.
Les impulsora d’aquest projecte és la professora Rosa Maria Florensa, que va remarcar que el centre ha estat un dels pioners en què els alumnes participin en trobades i esdeveniments relacionats amb la cultura popular catalana que tenen lloc a la demarcació. També han portat a terme exhibicions, com la que van fer davant d’un grup d’estudiants alemanys que van venir d’intercanvi a l’institut La Serra.
La iniciativa ha despertat l’interès d’altres centres educatius de la comarca. Així, els alumnes de Les Arrels han visitat l’escola Mare de Déu de l’Horta, a Ivars d’Urgell, per ensenyar les danses que coneixen a altres estudiants i que així puguin descobrir el ball de bastons. Júlia Bertran, de set anys i alumna de Les Arrels, va explicar que “ens ho passem molt bé amb els companys”. “No és difícil ballar amb bastons”, va afegir Mamadou Balde, alumne de vuit anys del centre.
Aquesta activitat també ha servit com a planter per a la Colla Bastonera del Casal L’Arreu de Mollerussa, entitat que dissabte vinent celebrarà la setzena Tarda Bastonera a la plaça de l’Ajuntament de Mollerussa. Serà a les sis de la tarda i formarà part de la programació de les festes de Sant Isidori, les propostes lúdiques i culturals de les quals es porten a terme durant tota la setmana.
El pregó de l’esmentada celebració, dedicada al sant patró de la ciutat, va tenir lloc ahir al teatre L’Amistat de Mollerussa i va anar a càrrec del neurocirurgià Ramon Torné Torné. Així, per avui dimecres estan previstes altres activitats com la catorzena marató de lectura en veu alta, que s’engloba en la celebració de la diada de Sant Jordi a la ciutat.
Per demà dijous, el Centre Cultural serà escenari d’un concert a càrrec de la Coral Salt del Duran, que dirigeix Marta Andrés. Divendres es donarà a conèixer el nom del guanyador del 37 Premi Literari de Novel·la Breu Ciutat de Mollerussa.
Al llarg del cap de setmana estan previstes altres propostes, com la presentació de la rèplica de l’escultura de Sant Isidori, que serà traslladada des de la capella a l’església dissabte. Així mateix, diumenge hi haurà sardanes per les festes de la Verge de Montserrat.