SUCCESSOS
Troben el cos sense vida d’una dona al riu Valira del Nord a Ordino
De 77 anys, feia poc que vivia a Andorra
La Policia d’Andorra investiga la mort d’una dona de 77 anys que va ser trobada ahir sense vida al riu Valira del Nord a l’altura de la Cortinada, a la parròquia d’Ordino. Segons fonts pròximes, l’avís es va rebre cap a les dotze del migdia, quan un ciutadà va veure el cos d’aquesta persona a l’aigua, a l’interior del riu i que aparentment es trobava sense vida, i va alertar els agents de circulació d’Ordino.
Immediatament, fins al lloc dels fets es van traslladar efectius de la Policia així com dels serveis sanitaris i dels Bombers, que, malgrat les maniobres de reanimació, no van poder fer res per salvar-li la vida. La dona, d’origen francès, feia només uns dies que se n’havia anat a viure a Andorra amb la seua filla, que ja residia al Principat. Fonts policials van assenyalar que la investigació, que està judicialitzada, haurà de determinar les circumstàncies i les causes de la mort de la víctima.
Els primers indicis, segons mitjans andorrans, apuntaven a un accident com a causa més probable.
El maig de l’any passat, els Bombers andorrans van localitzar el cos sense vida d’un home de 57 anys que un dia abans havia caigut al riu Valira al cedir el terreny del lloc on treballava, el projecte Caldes, a la part alta de la parròquia d’Escaldes, a Andorra.
Després de cinc hores de recerca, el cos va ser localitzat al costat del pont de la Margineda, a la parròquia d’Andorra la Vella.
L’home s’hauria donat un cop al cap i hauria quedat inconscient, segons van explicar alguns testimonis.
Així mateix, un company hauria intentat ajudar-lo però la força del riu va arrossegar l’home aigües avall.