Activitats per recaptar fons contra la planta de biogàs
Impulsades pels veïns del Canós
Els veïns del Canós es preparen per viure un intens cap de setmana reivindicatiu. Han organitzat diferents activitats per recaptar fons amb què emprendre accions legals contra la planta de biogàs projectada entre Cervera i els Plans de Sió, a tan sols dos quilòmetres de la població. Temen que aquestes instal·lacions “destrueixin” el poble i provoquin un impacte econòmic, ecològic i paisatgístic irreversible, generant pudors, soroll, contaminació i un trànsit constant de camions.
També se sumaran a les jornades veïns d’altres poblacions afectades com Muller, Moncortès de Segarra, l’Aranyó, Tordera, la Cardosa, Riudovelles, Altet, Tàrrega, la Figuerosa i entitats com l’Aeròdrom de Cervera i ERC, que va mostrar el seu rebuig al projecte.
Dissabte està prevista una caminada pel municipi, una exhibició canina, una cercavila, una botifarrada popular i tarda de concerts amb quatre grups. Diumenge hi haurà una pedalada, una visita guiada per les pedanies i vermut musical.
Han creat el compte d’Instagram @stopbiogasplansdesio, en el qual informen de les accions i les mobilitzacions previstes.