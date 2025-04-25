El Centre Sanitari adopta una app d’intel·ligència atificial
Per programar visites i agilitzar consultes
El Centre Sanitari del Solsonès ha posat en marxa la Programació per Motius (PxM), una eina d’intel·ligència artificial desenvolupada pel departament de Salut de la Generalitat que té per objectiu principal adaptar l’atenció sanitària a les necessitats de cada persona usuària. A partir d’ara, cada vegada que una persona sol·liciti cita, ja sigui per telèfon o acudint presencialment al centre, haurà d’indicar el motiu concret de la consulta.
Aquesta informació permetrà assignar la visita al professional més adequat i en el termini més convenient segons la urgència i la naturalesa del cas, optimitzant així la gestió de les consultes més freqüents i assegurant que cada usuari rebi l’atenció més pertinent, segons el consell. La implantació d’aquest sistema ha de facilitar una millor capacitat diagnòstica, aprofita l’experiència de cada professional i garanteix l’equitat en l’accés als serveis de salut, segons l’ens comarcal.
A més, la Programació per Motius contribueix a agilitzar els temps d’espera i a millorar l’eficiència del centre, la qual cosa permet que els recursos es destinin de manera més racional i efectiva.