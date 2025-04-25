El museu arqueològic pren forma amb murs prefabricats
El nou museu arqueològic Eduard Camps i Cava de Guissona va prenent forma. Els treballs de construcció del nou equipament van començar a principis de novembre i es preveu que, finalment, s’allarguin fins al mes de setembre.
Aquesta primera fase correspon al soterrani de l’edifici, on s’ubicarà el dipòsit. El director del museu, David Castellana, assegura que la nova reserva “suposarà un gran pas endavant a nivell de gestió provisional”. El pressupost inicial previst per a aquesta primera fase era d’1,8 milions d’euros i s’incrementarà uns 200.000 euros més a causa d’afectacions freàtiques d’aquest espai.
La geologia del terreny va obligar a modificar el projecte inicial i canviar el sistema constructiu amb la utilització de murs prefabricats. En una segona fase es construirà l’espai de recepció, la sala d’exposicions temporals, els espais administratius i les aules didàctiques.
La tercera fase se centrarà en la sala d’exposicions permanents. L’actual museu ubicat a l’edifici de la Fassina s’havia quedat petit.
Així mateix, l’obra tindrà un cost total d’uns 4,7 milions d’euros i comptarà amb subvencions de 2,5 milions de la Generalitat i d’un milió de la Diputació.