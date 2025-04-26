Novetats emocionants al recorregut ferroviari més espectacular de Lleida: un viatge guiat entre paisatges únics
La temporada 2023 s'estrena amb la incorporació d'un guia turístic que enriqueix l'experiència dels viatgers amb dades històriques mentre gaudeixen dels paratges entre Lleida i el Prepirineu
La nova temporada del Tren dels Llacs ha arrencat aquest dissabte amb una novetat que promet transformar l'experiència dels passatgers: la incorporació d'un guia turístic a bord que acompanyarà els viatgers durant tot el trajecte. Aquesta figura, fins ara inexistent en aquest recorregut ferroviari, té l'objectiu d'enriquir el viatge oferint detalls històrics, culturals i paisatgístics que sovint passen desapercebuts per a l'ull no expert.
La primera circulació de la temporada ha comptat amb una ocupació completa, fet que demostra l'interès creixent per aquesta proposta turística que combina patrimoni ferroviari, natura i cultura. El guia a bord explicarà curiositats sobre els indrets que es travessen, la història del ferrocarril a la zona i particularitats de la rica biodiversitat que envolta el recorregut.
Un calendari ambiciós amb 27 circulacions programades
Fins al 25 d'octubre, el programa contempla la realització de 27 viatges que connectaran Lleida amb la Pobla de Segur, articulats en dues modalitats diferents que s'adapten a les preferències dels visitants. El Tren Històric, amb la seva locomotora dièsel i vagons d'època restaurats meticulosament, realitzarà 23 circulacions, mentre que el Tren Panoràmic, amb els seus amplis finestrals pensats per maximitzar l'experiència visual del paisatge, farà 4 recorreguts estratègicament distribuïts al llarg de la temporada.
Aquest calendari representa un esforç logístic considerable que respon a la demanda creixent d'experiències turístiques autèntiques i sostenibles. Els operadors del servei han confirmat que les reserves per als primers trajectes ja mostren nivells d'ocupació molt elevats, especialment en caps de setmana i festius.
Un recorregut que travessa ecosistemes i paisatges canviants
El viatge, que s'inicia a l'estació de Lleida-Pirineus, representa molt més que un simple trajecte ferroviari. És una immersió progressiva en paisatges canviants que van transformant-se davant dels ulls dels passatgers. Durant les aproximadament dues hores de recorregut, el tren travessa les comarques del Segrià i la Noguera, enfilant-se gradualment cap a la zona de muntanya del Montsec fins arribar finalment a la Pobla de Segur, ja al Pallars Jussà.
Aquest itinerari proporciona als viatgers vistes panoràmiques d'una varietat de paisatges que van des dels camps de cultiu de la plana lleidatana fins als impressionants congostos i formacions rocoses del Prepirineu. Particularment destacable és el tram on el tren voreja els embassaments, oferint perspectives úniques que només són accessibles mitjançant aquesta ruta ferroviària.
La sostenibilitat com a valor afegit d'una proposta turística diferenciada
En un context on el turisme sostenible guanya protagonisme, el Tren dels Llacs representa una proposta que harmonitza la conservació del patrimoni ferroviari amb la promoció d'un turisme respectuós amb el medi ambient. La recuperació i manteniment de les locomotores històriques no només té un valor patrimonial sinó també ambiental, ja que fomenta la reutilització i conservació d'elements històrics.
A més, aquest model turístic afavoreix la descentralització del turisme cap a zones menys massificades, contribuint a un repartiment més equilibrat dels beneficis econòmics del sector. Les poblacions que es troben al llarg del recorregut veuen en el Tren dels Llacs una oportunitat per donar a conèixer el seu patrimoni i la seva oferta gastronòmica local.
Impacte econòmic i promoció del territori
L'efecte multiplicador d'aquesta iniciativa ferroviària va més enllà del propi viatge en tren. Les localitats per on passa el comboi estan desenvolupant programes complementaris que inclouen visites guiades, degustacions de productes locals i activitats culturals pensades per allargar l'estada dels visitants i diversificar l'oferta turística.
Segons dades de temporades anteriors, cada passatger del Tren dels Llacs genera una despesa mitjana en el territori que supera el preu del bitllet, afavorint els comerços locals, la restauració i els allotjaments de la zona. Aquest any, amb la incorporació del guia turístic, s'espera incrementar encara més l'interès per descobrir amb deteniment els atractius de la regió.