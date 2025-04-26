FIRES
Autotrac exposa 416 cotxes d’ocasió i aspira a superar els dos milions d’euros en vendes
El recinte firal de Mollerussa, de 16.000 metres quadrats, exhibeix també maquinària agrícola
Autotrac de Mollerussa, la fira dedicada a la maquinària agrícola i industrial, automòbils i furgonetes d’ocasió, va obrir ahir les portes al recinte firal amb una mostra de 416 cotxes en exposició i un centenar d’unitats de maquinària agrícola. A més, la superfície expositiva s’ha ampliat fins a assolir els 16.000 metres quadrats. “Venim d’una Fira de Sant Josep molt positiva, amb 252 vehicles nous venuts i un volum de negoci de 8,9 milions d’euros”, va destacar l’alcalde, Marc Solsona. “L’any passat, Autotrac va tancar amb 104 vehicles venuts i dos milions en transaccions. Només amb repetir aquestes xifres, ja superaríem el volum total de les tres fires de l’any passat”, va afegir.
Les previsions, per tant, apunten que el volum de negoci global podria superar els 11 o 12 milions d’euros.L’alcalde va subratllar també el paper estratègic de Mollerussa en l’àmbit del vehicle i la maquinària d’ocasió, sent l’única fira especialitzada en maquinària agrícola d’ocasió a tot el país, fruit de la demanda dels mateixos expositors de Sant Josep. “Això ens posiciona com a capital del vehicle agrícola d’ocasió, i arranca un 2025 amb força i optimisme”, va concloure.
L’acte inaugural va comptar amb la presència del subdelegat del Govern espanyol, José Crespín, que va ressaltar l’èxit continuat de la fira, que des de fa 35 anys aposta per un model que avui s’ha convertit en referent no només a Catalunya sinó també al conjunt de l’Estat. “Per cada vehicle nou venut a Espanya, se’n venen dos d’ocasió. Només el 2024, es preveu que es venguin més de 2,1 milions de vehicles usats a tot el país”, va explicar. A la província de Lleida, es van registrar unes 22.000 vendes de vehicles d’ocasió l’any passat, la qual cosa suposa el 50 per cent de totes les transaccions del sector.
Durant l’acte inaugural, també es van abordar qüestions com les infraestructures pendents per a la ciutat. En especial, es va esmentar el projecte de la passarel·la per als vianants sobre l’autovia que connectarà Mollerussa amb el Palau. Crespín va explicar que el projecte ja ha estat reformulat després del procés d’exposició pública i està pendent d’aprovació definitiva per poder iniciar el procés de licitació.