Es aventures de ‘Dòn Quishòt’ en aranés arriben a Madrid e Lhèida
Era prumèra revirada deth libre de Don Quijote de la Mancha ar aranés, jos eth títol Dòn Quishòt dera Mancha, a iniciat aguesta setmana era sua particulara trauèssa damb presentacions en Madrid e Lhèida, en tot coincidir damb era celebracion de Sant Jòrdi. Eth dimars 22 d’abriu, era òbra siguec presentada ena Bibliotèca dera Fundacion Ortega Marañón de Madrid, en un acte organizat peth ministèri de Cultura e er Institut d’Estudis Aranesi-Acadèmia Aranesa dera Lengua Occitana, impulsora dera revirada. Era virada seguic dijaus en Lhèida, damb ua presentacion en Institut d’Estudis Ilerdencs, a on se destaquèc eth valor d’aguesta edicion entara projeccion e normalizacion der aranés. Era revirada, amiada endauant per Antoni Nogués e Jusèp Loís Sans, compde damb mès de 600 nòtes explicatives e includís illustracions de Gustav Doré de 1860. Recentaments siguec ingressat en Museo Cervantino e ena Biblioteca de Catalunya.