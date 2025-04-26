TRIBUNALS
Presó per al gihadista acusat d’assassinar un agricultor al Segrià
La titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció 3 de Tudela (Navarra) va decretar ahir l’ingrés a presó provisional comunicada i sense fiança per a Allal El Mourabit, acusat d’assassinar tres agricultors, un d’ells a Vilanova de la Barca.
La jutge va dictar l’empresonament de l’imputat per l’assassinat comès a Ribaforada, cronològicament el segon, que és pel qual es va dictar l’Ordre Europea de Detenció i Entrega, que va propiciar l’arrest d’El Mourabit el 25 de març a Besiers, a França, com va avançar SEGRE.
La jutge considera que existeixen “seriosos i notables indicis objectius” (proves de l’ADN, mesures de geolocalització i comprovació de repetidors, entre d’altres) que va ser l’autor del segon crim, comès el 21 de desembre del 2023. El Mourabit es va negar a declarar.
Aquest jutjat també porta la investigació del primer dels tres assassinats, que es remunta al 23 de novembre del 2023 a Tudela. D’altra banda, el crim de Vilanova de la Barca l’investiga el jutjat d’Instrucció 3 de Lleida, on està previst que declari pròximament.