Sense aufèrtes tà bastir quate viuendes assequibles en Salardú

Er ajuntament aurà de replantejar eth projècte, çò que retardarà es òbres

Era parcèla ena plaça dera Pica de Salardú a on ei previst de bastir es viuendes. - EDGAR ALDANA

Marc Codinas
Marc Codinas
Marc CodinasPeriodista

Eth concors public entath bastiment d’un edifici de viuendes assequibles en Salardú a demorat desèrt dempús de non presentar-s’i cap d’enterpresa. Eth projècte, valorat en 916.000 èuros e finançat damb hons municipaus procedenti dera venda de parcèles en Baqueira, contemplaue era edificacion de quate viuendes naues (dus de dus dormitòris e dus de tres dormitòris, damb superfícies d’entre 75 e 90 m²) e nau places de parcatge ena planta baisha. Eth periòde d’execucion previst ère de 15 mesi, damb eth prètzhèt de qu’es prumèri vesins poguessen entrar-i a víuer en an 2026, a despiet que damb es tèrmes actuaus tot apunte a qu’açò non serà possible.

Eth prètz de licitacion, que serie atractiu en d’autes zònes dera demarcacion, non n’a resultat pro ena Val d’Aran, a on es còsti de construccion arriben a disparar-se per diuèrsi factors: er encariment deth transpòrt de materiaus e maquinària, era manca de man d’òbra locau, es exigéncies tecniques derivades deth clima extrèm, era pression deth mercat immobiliari peth torisme e era dusaua residéncia, e er increment generalizat de prètzi en sector.

Era abséncia d’aufèrtes tà amiar a tèrme es actuacions supause un contratemps tà un projècte que cerque respóner a un besonh sociau urgent de manca de viuendes entar usatge residenciau a prètzi assequibles. Er ajuntament aurà de replantejar ara era estratégia entà hèr viabla era promocion de viuendes assequibles ena zòna. En cas qu’acaben d’amiar-se a tèrme, s’adjudicaràn en tot seguir eth madeish sistèma qu’era de Garòs, qu’a arrecebut un dotzeat de sollicituds, quauquarren que met en evidéncia era nauta demanda. Atau, aurà d’amiar-se endauant un procès basat en critèris objectius e un sistèma de puntuacion qu’avalorarà aspèctes coma eth padron, era composicion familhara, era discapacitat, era vinculacion laborau o residenciau damb eth municipi, es sòs que generen ath long d’un an e d’auti factors sociaus que seràn determinants.

