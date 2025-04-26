Sense aufèrtes tà bastir quate viuendes assequibles en Salardú
Er ajuntament aurà de replantejar eth projècte, çò que retardarà es òbres
Eth concors public entath bastiment d’un edifici de viuendes assequibles en Salardú a demorat desèrt dempús de non presentar-s’i cap d’enterpresa. Eth projècte, valorat en 916.000 èuros e finançat damb hons municipaus procedenti dera venda de parcèles en Baqueira, contemplaue era edificacion de quate viuendes naues (dus de dus dormitòris e dus de tres dormitòris, damb superfícies d’entre 75 e 90 m²) e nau places de parcatge ena planta baisha. Eth periòde d’execucion previst ère de 15 mesi, damb eth prètzhèt de qu’es prumèri vesins poguessen entrar-i a víuer en an 2026, a despiet que damb es tèrmes actuaus tot apunte a qu’açò non serà possible.
Eth prètz de licitacion, que serie atractiu en d’autes zònes dera demarcacion, non n’a resultat pro ena Val d’Aran, a on es còsti de construccion arriben a disparar-se per diuèrsi factors: er encariment deth transpòrt de materiaus e maquinària, era manca de man d’òbra locau, es exigéncies tecniques derivades deth clima extrèm, era pression deth mercat immobiliari peth torisme e era dusaua residéncia, e er increment generalizat de prètzi en sector.
Era abséncia d’aufèrtes tà amiar a tèrme es actuacions supause un contratemps tà un projècte que cerque respóner a un besonh sociau urgent de manca de viuendes entar usatge residenciau a prètzi assequibles. Er ajuntament aurà de replantejar ara era estratégia entà hèr viabla era promocion de viuendes assequibles ena zòna. En cas qu’acaben d’amiar-se a tèrme, s’adjudicaràn en tot seguir eth madeish sistèma qu’era de Garòs, qu’a arrecebut un dotzeat de sollicituds, quauquarren que met en evidéncia era nauta demanda. Atau, aurà d’amiar-se endauant un procès basat en critèris objectius e un sistèma de puntuacion qu’avalorarà aspèctes coma eth padron, era composicion familhara, era discapacitat, era vinculacion laborau o residenciau damb eth municipi, es sòs que generen ath long d’un an e d’auti factors sociaus que seràn determinants.