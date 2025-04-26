Tastos a cegues i música en directe al Primavera Wine a Artesa de Segre
Artesa de Segre es convertirà el dissabte vinent 3 de maig en una referència del vi català amb la celebració de la tercera edició del Primavera Wine, un festival que uneix tradició, innovació i una ferma aposta pel producte local. Organitzada per Desidium Events, la jornada arrancarà a les 17 hores amb els Wine Games, una activitat de tast a cegues dirigit per Marta Clot, una de les veus més actives del sector vinícola català. Els participants podran degustar vins de més de 15 cellers i votar en diferents categories per escollir els millors vins.
A partir de les 18.00 hores començarà el Gran Tardeig, el clàssic del festival, amb l’obertura de les parades gastronòmiques de restaurants i cellers participants.
Una de les novetats d’aquest any és la Destapa, la tapa exclusiva del festival, en què cada restaurant oferirà una única tapa creada per a l’ocasió a un preu assequible. La festa continuarà a partir de les 23.00 hores amb el concert de Her Majesty, seguit d’una sessió de DJ.