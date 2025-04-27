ARMAMENT
La Guàrdia Civil d’Osca destrueix 608 armes, la meitat de les quals escopetes
Efectius de la Intervenció d’Armes i Explosius de la comandància de la Guàrdia Civil d’Osca van traslladar aquesta setmana un total de 608 armes de totes les categories fins a una empresa siderúrgica, on van ser destruïdes a través d’un procés de fosa. Entre les armes destruïdes hi havia 305 escopetes, 45 rifles, 69 pistoles, 29 revòlvers, 34 carrabines d’aire comprimit, una ballesta i 88 armes blanques i, la resta, un altre tipus d’objectes considerats perillosos per a la seguretat ciutadana. Totes aquestes armes es trobaven dipositades en les diferents Intervencions d’Armes i Explosius ubicades a Fraga, Osca, Montsó, Graus i Jaca.
Aquesta destrucció s’emmarca en el Pla Integral de Control d’Armes de Foc (PICAF), donant així compliment a la legislació nacional de la Unió Europea i al protocol de Nacions Unides ontra la fabricació i el trànsit il·lícit d’armes de foc.
Val a recordar que la Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic d’armes que operava a Lleida, Tarragona i Barcelona i va intervenir nou armes de foc. El grup hauria aconseguit introduir un mínim de 18 armes al mercat il·legal en pocs mesos i els seus principals clients eren organitzacions de narcotràfic (vegeu SEGRE d’ahir).